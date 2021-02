Selama Jadi Presiden AS, Donald Trump Berhasil Tambah Kekayaan Sebanyak Rp 22,6 Triliun

Resor Mar-a-Lago, Florida, AS dan Donald Trump

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Donald Trump berhasil menambah pundi-pundi sebesar 1,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 22,6 triliun selama sebagai Presiden AS.

Hal itu dilaporkan oleh sebuah lembaga AS, Citizens for Responsibility and Ethics di Washington (CREW).

Setelah mengungkapan keuangan mantan presiden , kelompok tersebut mengklaim Trump mengambil kredit untuk menyumbangkan gaji resminya, yang didanai oleh pembayar pajak AS.

Dilansir The Independent, itu hanya sebagian kecil dari pendapatan yang diperoleh melalui bisnis Trump selama masa kepresidenannya.

CREW menghitung bahkan setelah melihat penurunan besar dalam pendapatan terkait perhotelan pada tahun 2020 karena pandemi virus Corona.

Secara total Trump mengumpulkan setidaknya 1.613.583.013 dolar AS pendapatan dari Organisasi Trump dan pendapatan luar lainnya.

Pada akhirnya, dia mengumpulkan 1.790.614.202 dolar As, tetapi bentuk pengungkapannya tidak jelas.

Dengan beberapa aset yang terdaftar 5 juta dolar AS dalam pendapatan tahunan.

Struktur bisnis Trump Organization berarti bahwa pendapatan yang dilaporkan tidak selalu mencerminkan pendapatan pribadi dmereka.

Sebagian besar pendapatan berasal dari properti yang lebih terkenal yang dimiliki oleh grup di mana Trump sering terlihat selama masa kepresidenannya.