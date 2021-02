VIDEO Kondisi Warga Miskin di Kota New York Amerika Serikat, Negeri Paman Sam Terbelenggu Pandemi

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Kondisi kota New York, AS hingga kini masih dalam krisis virus corona.

Pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih telah mengancam para tunawisma terlunta-lantung di kota megapolitan New York.

Tercatat sampai saat ini, Amerika Serikat adalah negara yang tingkat infeksi virus yang menyebabkan kematian mencapai 500.000 jiwa.

Berikut ini gambaran suasana yang memperlihatkan warga miskin dan tunawisma selama kondisi musim dingin di Kota Paman Sam.

Sumber: Anadolu Agency

Narator: Ilham

Video Editor: Hari Mahardhika