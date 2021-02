Wakil Ketua Komisi X DPR Fikri Faqih: Kampus Vokasi Harus Banyak Produksi Lulusan Milenail

hand over dokumen pribadi

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih meminta kampus vokasi harus banyak memproduksi lulusan milenial yang inovatif di era internet sebagai segalanya (internet of things) seperti saat ini.

Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu.

Di beberapa universitas, seperti UI atau UGM, sekolah vokasi menaungi jurusan-jurusan Diploma sebagaimana sebuah fakultas dengan jurusan-jurusannya.

"Karena milenial dituntut menjadikan ide-ide inovatif sebagai modal utama untuk berkarya dan tampil sebagai pemenang," ujar Fikri, Kamis (25/2/2021).

Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih dalam pertemuan dengan mahasiswa. (SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM)

Fikri menyampaikan, di era internet of things saat ini gagasan adalah yang paling utama.

“Ideas are your only currency,” katanya mengutip judul buku karya Rod Judkins.

Fikri menambahkan, sebagai kampus pendidikan vokasi, tidak boleh berhenti untuk terus melakukan terobosan-terobosan.

“Kampus harus bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, yang certified, yang siap menghadapi dunia usaha dan industri, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,” katanya.

Di era ketidakpastian ini, lanjut Fikri, rumus sukses itu tetap sama, yakni gabungan antara kapasitas dan integritas.

“Dalam bahasa yang lebih relijius, integritas bisa kita maknai takwa,” katanya.(*)