Disbudpar Aceh akan Gelar Festival Kopi Kutaraja

For Serambinews.com

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh akan menggelar Festival Kopi Kutaraja pada 27 Februari-1 Maret 2021, di Amel Convention Hall, Banda Aceh, dengan mengusung tema “From Our Hospitality to Ur Cup”. Dalam even tersebut juga akan ditampilkan dua varian kopi, yaitu Robusta dan Arabika yang menjadi varian kopi terbaik di Aceh.

Dalam Festival Kopi Kutaraja 2021 itu juga masyarakat dapat menyaksikan bazaar kuliner yang menampilkan ragam makanan dan minuman khas Aceh, aneka perlombaan, serta menampilkan talent-talent lokal untuk menyemarakkan suasana kegiatan sebagai upaya pemeliharaan nilai-nilai khazanah budaya dan kesenian Aceh.

Kadisbudpar Aceh, Jamaluddin SE MSi Ak dalam keterangan tertulisnya yang diterima Serambi, Jumat (26/2/2021) mengatakan, Festival Kopi Kutaraja 2021 diharapkan akan menjadi suguhan menarik dan interaktif bagi masyarakat, khususnya wisatawan.

Tidak hanya sebagai sebuah hiburan menarik dan edukasi tentang perkembangan industri kopi dalam rangka membangun semangat dan jiwa entrepreunership bagi anak muda Aceh untuk menjadi entrepreuner di masa akan datang, namun juga upaya perbaikan ekonomi masyarakat di era pandemi yang masih melanda negeri.

Dikatakan, meskipun wabah virus Corona masih terjadi, semangat untuk terus memajukan industri pariwisata Aceh dengan menciptakan ragam even wisata menarik dan tematis tidak seharusnya padam.

“Ragam atraksi wisata memungkinkan untuk digelar sepanjang tahun 2021 dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bangkit kembali membangun ekonomi kreatif khususnya di sektor industri pariwisata, tapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat berbasis Kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan Kelestarian Lingkungan (K4) atau CHSE,” ungkap Jamal.

Festival Kopi Kutaraja tahun 2021 akan dilaksanakan secara offline dan online (hybrid) dengan melibatkan stakeholder terkait dan akan diisi dengan serangkaian acara menarik yang disuguhkan kepada pengunjung.

Kabid Pemasaran Disbudpar Aceh, Rahmadhani M Bus menambahkan, beberapa rangkaian kegiatan akan digelar dalam rangka memeriahkan Festival Kopi Kutaraja 2021 meliputi Aceh Food Festival, Coffee Cupping, Roasting Competition, Seminar Kopi dan Pentas The Light of Aceh. Kegiatan ini akan digelar secara offline dan online dan dapat diakses langsung melalui channel Youtube Disbudpar Aceh dan Facebook Serambi on TV.

"Mari terus melakukan berbagai kreatifitas dan inovasi baru dalam memperkuat branding destinasi wisata Aceh yang kaya dengan ragam dan pesona alamnya yang alami, serta budayanya yang islami dengan tetap menjadikan protokol kesehatan sebagai gaya hidup baru kita bersama dalam rangka mendukung kebangkitan industri pariwisata Aceh di era pandemi Covid-19. Sekaligus membangun kembali semangat dan kreativitas pelaku industri pariwisata yang sempat vakum akibat Covid-19 dan kampanye #DiIndonesiaAja #DiAcehAja #AyoJalanJalanKeAceh," sebutnya.(una)