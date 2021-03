Capella Perkenalkan All New PCX Terbaru

BANDA ACEH - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Aceh, memperkenalkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV secara virtual kepada kepada masyarakat Aceh, Sabtu (27/2/2021) melalui akun instagram @capellahondaaceh dan akun facebook Capella Honda Aceh.

Dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih. Motor produksi anak bangsa ini siap untuk semakin memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Chief Marketing Officer PT Capella Dinamik Nusantara, Johnny Chandra, Minggu (28/2/2021) mengatakan, generasi terbaru Honda PCX hadir dengan memberikan kenyamanan dan ekspresi elegan bagi pengendaranya sehingga. “Dengan berbekal mesin, desain, dan fitur terbaru, All New Honda PCX series diharapkan dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara bagi pecinta skutik premium yang juga mendambakan teknologi tinggi,” ujarnya.

Johan selaku Chief Operating Officer PT Capella Dinamik Nusantara mengatakan kehadiran All New Honda PCX series produksi anak bangsa ini semakin memenuhi harapan dan kebanggaan dalam bergaya bagi pecinta skutik premium.

“Pendistribusian Honda PCX ini sudah mulai kita distribusikan pada minggu ke-3 bulan Februari 2021, sehingga bagi penggemar motor skutik premium khususnya di Aceh yang ingin membeli unit ini dapat langsung menghubungi Dealer resmi Honda terdekat di Wilayahnya,” jelasnya.

All New Honda PCX mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium ini pun semakin mewujudkan kesenangan berkendara. Sementara itu, All New Honda PCX e:HEV dilengkapi dengan motor assist dan riding mode dengan pilihan mode normal (D) dan sport (S) untuk memberikan sensasi berkendara yang responsif dalam menghadirkan performa maksimal. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.

Ditambahkan, dalam mendukung performanya, All New Honda PCX mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 Km/l. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.

Berupaya menghadirkan kenyamanan dan berkendara kelas tinggi dengan konsep dasar PCX “Personal Comfort Saloon,” desain terbaru dari skutik premium ini merupakan kombinasi dari kemewahan dengan sentuhan garis yang memberikan ekspresi dinamis.

Perubahan pada desain lampu pun semakin mendukung kesan mewah pada skutik premium ini. Desain lampu depan yang bersudut dengan posisi yang lebih horizontal dan melebar, serasi dengan desain keseluruhan All New Honda PCX. Kesan Cahaya efek tiga dimensi dihadirkan pada desain lampu belakang skutik premium ini. Dengan mempertahankan lampu LED pada semua sistem tata cahaya, semakin mendukung kemewahan dan kecanggihan All New Honda PCX.

Tampilan baru pada LCD panel meter yang lebih lebar memberikan informasi yang semakin lengkap. Fitur informasi terbaru pada LCD panel meter ini antara lain indikator baterai, perawatan v-belt, dan indikator fitur HSTC pada tipe ABS dan e:HEV. Untuk mendukung gaya hidup pengendara saat ini, All New Honda PCX menjadi pionir di kelasnya dengan menghadirkan USB charger type A, di mana sudah tersedia socket untuk melakukan pengisian daya. Skutik premium ini juga telah didukung dengan Honda Smart Key yang dilengkapi alarm dan answer back system pada semua tipe yang dapat memberikan kebanggaan serta tampilan berkelas.