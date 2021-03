VIDEO - Bulan Purnama Salju di Atas Kota New York

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Bulan Purnama Salju muncul di atas Manhattan Kota New York seperti yang terlihat dari Newark di New Jersey, Amerika Serikat pada 27 Februari 2021.

Rekaman dengan mode timelapse itu menampilkan bulan yang terbit dari ufuk kota New Jersey.

Dengan warna awalnya kemerah-merahan berangsur naik dan berubah benderang bertengger di langit kota tersebut.(*)

Sumber: Anadolu Agency

