Diskon Mobil Baru Hingga Rp 65 Juta, Setelah Berlakunya Pajak Nol Persen

BANDA ACEH - Aturan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM) nol persen untuk mobil baru sudah berlaku mulai Senin (1/3/2021). Aturan tersebut tertuang dalam Kepmenperin Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

Terkait sudah diberlakukannya pajak nol persen, Operation Manager PT Dunia Barusa selaku main diler resmi Toyota di Aceh, Afriady Muhammad, kepada Serambi, Selasa (2/3/2021) menyampaikan, setelah diberlakukannya aturan insentif PPnBM tersebut, bahkan ada mobil baru yang mendapatkan diskon hingga Rp 65 juta/unit.

Ia menyebutkan, harga mobil baru Toyota di Aceh setelah mendapatkan diskon pajak mobil baru, yang diberlakukan sejak 1 Maret 2021, yaitu Vios G CVT Rp 288,8 juta/unit (turun Rp 65,35 juta), Yaris 1.5 S CVT TRD 7 Airbags Rp 291,45 juta/unit (turun Rp 20,45 juta).

Selanjutnya, Avanza 1.5 Veloz A/T Lux Rp 248,55 juta/unit (turun Rp 11,8 juta), Sienta 1.5 Q CVT Rp 296,4 juta/unit (turun Rp 21,45 juta), New Sienta 1.5 V CVT Welcab Disability Rp 351,9 juta/unit (turun Rp 28,4 juta), Rush 1.5 S A/T Lux TRD Rp 265,33 juta/unit (turun Rp 15,97 juta).

Ia mengatakan, penurunan harganya bervariasi mulai dari Rp 8 jutaan hingga Rp 65 juta, dan yang paling besar adalah Toyota Vios.

Dikutip dari Kompas.com, Manteri Perindustrian, Agus Gumiwang mengatakan, kendaraan yang bisa menikmati insentif ini harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal.

Pemenuhan jumlah penggunaan komponen berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen. “Harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) paling sedikit 70 persen,” tulis aturan tersebut, yang diundangkan, Jumat (26/2/2021).

Total terdapat 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal, sesuai bleid yang keluar. Dalam regulasi itu juga dicantumkan langsung setidaknya ada 21 mobil yang bisa memanfaatkan insentif pajak.

Total terdapat enam merek yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki, dan Wuling. Nissan juga disebut dalam regulasi, namun karena insentif PPnBM ini dikarenakan pada Harga Pokok Penjualan (HPP) alias harga pabrik, maka brand Nissan Livina tercantum di bawah payung Mitsubishi.

Selain pembelian komponen lokal 70 persen, insentif ini juga hanya bisa dinikmati oleh mobil dengan kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah, termasuk di dalamnya kategori sedan dan kendaraan berpenggerak 4x2.(una)