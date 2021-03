Pemakaman Berubah Horor, Wanita yang Telah Divonis Mati Tiba-tiba Bangun & Duduk di Tengah Pelayat

SERAMBINEWS.COM - Sebuah prosesi pemakaman berubah menjadi horor.

Bagaimana tidak, seorang wanita yang telah divonis meninggal tiba-tiba bangun dan membuka peti mati saat hendak dikubur.

Hal ini mungkin terdengar gila, dan mengerikan namun hampir jarang sekali hal semacam ini terjadi.

Akan tetapi seorang penulis terinspirasi dari Jan Bondeson, yang menulis kisah ini untuk buku "Buried Alive: The Terrifying History of Our Primal Fear"

Buku tersebut terbit tahun 2001, yang menceritakan kasus seorang yang meninggal bangkit dari kematiannya.

Wanita tersebut diceritakan telah meninggal dunia karena kejang, namun kemudian hidup kembali saat dirinya tengah dimakamkan.

Hal ini membuat suasana duka di pemakaman itu berubah menjadi horor, karena orang yang sudah meninggal bisa bangkit dari kematian dan membuka peti matinya sendiri.

Setelah dia bangun dari kematiannya, yang lebih mengejutkan adalah ia bisa hidup selama bertahun-tahun kemudian.

Lantas bagaimanakan kisahnya, dan bagaimana bisa hal tersebut terjadi?

Menurut Eva.vn, wanita dalam cerita tersebut adalah Essie Dunbar, seorang wanita berusia 30 tahun.