Chelsea Tempati Tangga Keempat Klasemen, Batas Akhir Lolos ke Liga Champions

SERAMBINEWS.COM - Chelsea berhasil menggebuk Liverpool dengan gol tunggal Mason Mount pada menit ke-42.

Akibat hasil pertandingan itu, Liverpool berjarak 4 poin dari Chelsea yang menduduki tangga keempat alias batas akhir lolos ke Liga Champions.

Juergen Klopp mewanti-wanti para pemainnya jika timnya gagal lolos Liga Champions musim depan.

"Loyalitas dari pemain bukanlah sesuatu yang harus kami khawatirkan," kata Klopp seperti dilansir BolaSport.com dari ESPN.

"Saya tahu bahwa kami memliki loyalitas para pemain dan ini bukan situasi di mana seorang pemain di skuad ini mengatakan tahun depan kami tidak bermain di Liga Champions jadi kami harus pergi."

"The most important thing is, and I said it last night and I cannot change that now overnight, the thing we have to improve is our decision-making in decisive moments."

"Itu tidak akan terjadi. Saya cukup mengenal mereka untuk mengetahui dan itu tidak akan menjadi masalah dengan pemain baru."

"Kami mengatakan sebelumnya, bertahun-tahun yang lalu, jika seorang pemain tidak ingin datang kepada kami karena kami tidak bermain di Liga Champions tahun depan, saya tidak menginginkan pemain itu."

"Jika seorang pemain ingin meninggalkan kami karena kami tidak bermain di Liga Champions, saya juga tidak menginginkan pemain itu."

"Ini bukan masalah pribadi, tetapi Anda selalu perlu menemukan skuad yang tepat untuk tantangan yang Anda hadapi dan kemudian Anda melakukannya."