Rilis Besok, Ini Link Gratis One Piece chapter 1006: Hyogoro Terinfeksi Virus dan Ingin Mati Saja

SERAMBINEWS.COM - Berikut link baca gratis One Piece 1006 yang akan dirilis pada hari Minggu (7/3).

Spoiler One Piece 1006 Sanji dilema, gawat! Hyogoro terinfeksi virus dan ingin mati saja.

Melansir dari situs Manga Plus, One Piece 1006 dijadwalkan terbit pada hari Minggu, 7 Februari 2021.

Walaupun kurang beberapa hari terbit secara resmi, spoiler One Piece 1006 sudah banyak beredar di dunia maya.

Berikut spoiler One Piece 1006 yang dilansir dari Reddit pada Rabu (3/3).

One Piece 1006 diberi judul Hyogoro Of The Flower, The Chivalrous.

Bao Huang berhasil menemukan kelompok Momonosuke.

Sanji tengah dilema, dia bingung akan pergi membantu kelompok Momonosuke atau Kinemon.

()Monkey D Luffy vs Kaido di One Piece (Greenscene)

Sanji mengambil keputusan dan masih tidak yakin apakah keputusannya itu benar.

Carrot dikalahkan Persopero.