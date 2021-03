Hebat! Pegolf Cilik Aceh, Cut Mutiara Puloie Juara Best Gross di Turnamen Golf PAGI Karawaci

For Serambinews.com

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Cut Mutiara Puloie (7 tahun), pegolf cilik asal Aceh menjuarai Best Gross di Tournament PAGI Junior Seri 1, di Lapangan Imperial Klub Golf Karawaci, Tangerang, Banten.

Putri Teuku Muda tersebut menjadi wakil Provinsi Aceh yang diutus oleh Persatuan Golf Indonesia (PGI) Aceh untuk mengikuti ajang bergengsi pencarian atlet pegolf usia muda terbaik di Indonesia yang digelar oleh Perkumpulan Akademi Golf Indonesia (PAGI) selama dua hari pada Sabtu dan Minggu, (6-7/3/2021).

Turnament bertajuk 'Be the Champion with PAGI' tersebut diikuti 101 atlet dari 17 provinsi di Indonesia, termasuk Aceh dan dibuka langsung oleh Vice Presiden PAGI, Gonthor R A.

Sepanjang berlangsungnya event bergengsi tersebut, panitia pelaksana menerapkan ketat protokol kesehatan (protkes) bekerja sama dengan tim medis Provinsi Banten.

Vice Presiden PAGI, Gonthor R A menjelaskan, event tersebut diselenggarakan sebagai ajang pemanasan sebelum Piala Menpora yang rencananya dilaksanakan dalam tahun 2021, begitu pandemi Covid-19 mereda.

"Ini merupakan event seri pertama yang digelar sebelum pelaksanaan Piala Menpora yang rencananya dalam tahun ini," ujar Gonthor saat membuka turnamen tersebut.

Gonthor menerangkan, PAGI merupakan wahana mencetak atlet golf bertaraf internasional serta untuk melahirkan pegolf pemula yang akan menjadi generasi atlet golf Indonesia di masa depan.

“Memasyarakatkan olahraga golf ke masyarakat menjadi salah satu misi PAGI. Agar olahraga ini tidak terlalu mahal, kami menyediakan wahana latihan bagi atlet junior yang saat ini masih berpusat Cimanggis Depok," terangnya.

Ia pun merincikan, hingga saat ini atlet muda yang berada di PAGI sudah mencapai 60 siswa yang berusia 12 tahun ke bawah.

Bahkan ada sejumlah siswa yang diberi subsidi agar biaya tak menghalangi proses mengikuti latihan.

“Lalu, kami juga sudah menyiapkan kurikulum, materi pelatihan, serta pelatih yang bertaraf nasional,” paparnya.

Sementara itu, keikutsertaan Cut Mutiara Puloie, pegolf cilik asal Aceh hingga menjuarai Best Gross di Tournament PAGI Junior Seri 1 tersebut didampingi langsung orangtuanya Teuku Muda.(*)