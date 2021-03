Pemkab Pangkas Upah Perangkat Gampong

SIGLI - Pemkab Pidie memangkas upah jerih perangkat gampong pada tahun 2021. Memang, semua perangkat gampong dipangkas upahnya kecuali keuchik, ketua tuha peut, dan anggota tuha peut gampong.

Ketua Forum Keuchik Pidie, Nazaruddin kepada Serambi, Selasa (9/3/2021) mengatakan, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 Tahun 2021, bahwa penghasilan keuchik dan tunjangan perangkat gampong sudah dituangkan dalam Perbup tersebut.

Adalah penghasilan keuchik masih menerima upah jerih Rp 2,426.640 per bulan. Sementara sekretaris desa (sekdes) justru ditetapkan Rp 1.500.000 dari penerimaan awal Rp 2,2 juta lebih. Lalu, kaur menerima upah Rp 900.000 per bulan sebelumnya Rp 2,2 juta lebih. Kemudian, upah jerih kepala rusun/ulei jurong dibayar Rp 500 ribu dari sebelumnya diterima Rp 2,1 juta lebih, dan bendahara/kaur keuangan ditentukan Rp 900.000 per bulan dari sebelumnya diterima Rp 2 juta lebih.

Sebut Nazaruddin, untuk upah imam meunasah meningkat tahun 2021 Rp 700.000 per bulan dari sebelumnya Rp 400.000 per bulan. Sementara bilal meunasah meningkat upah Rp 300.000 yang sebelumnya Rp 250.000. Sedangkan ketua tuha peut gampong menerima upah jerih Rp 400.000 per bulan, dan anggota tuha peut gampong menerima upah jerih Rp 250.000 per bulan.

" Besaran upah ketua tuha peut bersama anggota tuha peut dan keuchik masih menerima seperti biasa. Artinya, tidak adanya penambahan dan pengurangan," ujarnya.

Ia menyebutkan, pengurangan upah perangkat gampong mengingat anggaran Pidie banyak dipangkas oleh Pemerintah Pusat. Seperti DAU dipangkas Rp 27 miliar lebih dan sumber dana lainny. Namun, kata Nazaruddin, pemangkasan upah secara dadakan sempat membuat perangkat gampong bergejolak. Sebab, mereka telah menerima upah jerih selama ini lebih besar, tapi kini justru berkurang.

" Saya rasa keputusan kepala daerah tidak boleh membuat kita kecewa, mengingat kondisi keuangan. Kami pun akan berdelegasi ke Dinas PMG Pidie, Asisten I dan Sekda Pidie untuk mempertanyakan alasan pemangkasan upah perangkat gampong," pungkasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Gampong (DPMG) Pidie, Muti'in MSi, yang dihubungi Serambi, Selasa (9/3/2021) secara berulangkali tidak mengangkat ponselnya. Muti'in hanya menjawab pesang singkat melalui WhatsApp. " Upah jerih aparatur gampong dirasionalkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah," tulis Muti'in melalui WhatsApp.

Musyawarahkan Dulu

Sekretaris Komisi I DPRK Pidie, Tgk Muhammad Nur SHi kepada Serambi, Selasa (9/3/2021) mengungkapkan, pemangkasan upah perangkat gampong yang nilainya sangat jauh, idealnya dikomunikasikan dengan perangkat gampong. Pemkab tidak serta merta memangkas karena dikhawatirkan akan menjadi gejolak di gampong.

" Awalnya, mereka menerima Rp 2 juta lebih, tapi tiba-tiba harus menerima upah jerih Rp 500.000 per bulan. Seharusnya, dimusyawarah lebih dahulu sehingga perangkat gampong secara ikhlas mau menerimanya," sebutnya.

Menurutnya, Pemkab juga perlu diberikan apresiasi karena sudah meningkatkan honorarium imam meunasah meningkat tahun 2021 Rp 700.000 per bulan dari sebelumnya Rp 400.000 per bulan. Sementara bilal meunasah meningkat upah jerih Rp 300.000 yang sebelumnya Rp 250.000.(naz)