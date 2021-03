Masih Dalam Promo, Kawasaki Ninja 250 SL Dibandrol Rp 20 Jutaan

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Motor Kawasaki genre anak muda masih dibandrol terjangkau, sekitar Rp 20 jutaan.

Pilihan model untuk motor Kawasaki Ninja 250 beragam.

Mulai dari 1-silinder, 2-silinder, hingga 4-silinder.

Khusus untuk yang 1-silinder atau Ninja 250 SL, Kawasaki memberikan promo besar-besaran.

Ditambah kebijakan pemerintah yang memberikan DP nol persen.

Tetapi tergantung persyaratan dari lembaga pembiayaan atau leasing Aceh.

Tentunya, dengan harga Rp 20 jutaan, jika dicicil tga tahun, maka sekitar Rp 1 jutaan per bulan.

Sedangkan Kawasaki, sejak awak tahun lalu, memberikan promo menarik untuk motor sport 250 cc tersebut.

Promo pun terus berlanjut hingga sekarang dengan banderol Rp 29,9 juta (off the road).

Perlu diketahui, harga off the road tidak sama dengan on the road (OTR).