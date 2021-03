Aceh Jaya Targetkan 2.230 Santri Peroleh Beasiswa Tahun Ini

Laporan Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengalokasikan dana sebesar 2,4 Milyar yang diperuntukkan untuk beasiswa santri tahun 2021.

Dana tersebut sendiri dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya tahun 2021.

Kepala Dinas Dayah Aceh Jaya Zulkifli mengatakan jika dana itu diperuntukkan bagi ratusan santri yang sedang menempuh pendidikan agama di Dayah/Pesantren yang ada di Aceh Jaya ataupun di luar Aceh Jaya.

Kata Zulkifli, pihaknya menargetkan penyaluran bantuan beasiswa santri tahun 2021 selesai pada bulan Juli.

"Kalau data sudah masuk bulan Juni dan paling telat bulan Juli mulai salurkan. Itu tergantung data dari kecamatan," Ujarnya.

Ia mengungkapkan, anggaran untuk beasiswa santri dalam daerah tersedia hanya 980 orang sedangkan luar daerah 1250 orang.

"Untuk santri dalam daerah per per penerima akan mendapatkan Rp 1 juta sedangkan santri luar daerah 1,2 juta per orang," ucapnya.

Ia menambahkan, berdasarkan peraturan Gubernur Aceh, salah satu syarat penerimaan beasiswa santri yang berumur 22 tahun ke bawah.

Ia menuturkan, tujuan pemberian beasiswa santri bagi anak-anak di Kabupaten Aceh Jaya adalah untuk meningkatkan semangat belajar pendidikan yang berbasis dayah.

"Kita melihat bahwa anak-anak untuk melanjutkan pendidikan Dayah itu sangat sedikit. Oleh karena itu, pemerintah memberikan beasiswa kepada santri berjalan agar anak-anak lebih tertarik belajar di Dayah," kata Zulkifli.(*)

