Khabib Nurmagomedov Bongkar Alasan Jan Blachowicz Bisa Habisi Israel Adesanya

SERAMBINEWS.COM - Jawarakelas berat-ringan UFC, Jan Blachowicz, menerima ucapan selamat nan hangat dari Khabib Nurmagomedov berkat kemenangannya.

Jan Blachowicz sukses mempertahankan sabuk juara kelas berat-ringan UFC untuk kali pertama pada ajang UFC 259.

Bertarung pada Minggu (7/3/2021), Blachowicz mengalahkan Israel Adesanya melalui keputusan mutlak alias unanimous decision.

Setelah meraih hasil positif tersebut, Blachowicz bertemu dengan Khabib Nurmagomedov di belakang panggung.

Dalam pertemuan tersebut, Nurmagomedov memberi selamat atas kemenangan Blachowicz.

Selain itu, Nurmagomedov juga mengungkap alasan di balik kemenangan Blachowicz.

Momen pertemuan kedua juara UFC itu tertangkap dalam cuplikan video UFC 259 dalam seri The Thrill and the Agony.

Obrolan antara Khabib Nurmagomedov dan Jan Blachowicz memang hanya berlangsung singkat.

"Terima kasih atas dukungannya. Saya menghargainya," kata Blachowicz kepada Nurmagomedov.

"Pertarungan tadi adalah pertarungan yang hebat dan tadi adalah take down yang bagus. Anda tahu mengapa Anda bisa menang? Takedown menuju gulat. Sebab gulat adalah kekuatan," jawab Nurmagomedov sambil memeluk petarung asal Polandia itu.