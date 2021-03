Nyaris 5 Tahun Gantung Sepatu di Gelaran Internasional, Ibrahimovic Kembali Perkuat Timnas Swedia

SERAMBINEWS.COM - Striker asal Swedia, Zlatan Ibrahimovic, kembali dari masa pensiunnya dan akan memperkuat tanah airnya itu untuk sekali lagi.

Zlatan Ibrahimovic memutuskan untuk pensiun dari sepak bola Internasional pada tahun 2016.

Pensiun dari timnas Swedia dilakukan Zlatan Ibrahimovic tak lama setelah gelaran EURO 2016 berakhir.

Kini, setelah nyaris lima tahun gantung sepatu dari pentas internasional, Zlatan Ibrahimovic keluar dari masa pensiunnya dan akan kembali memperkuat timnas Swedia.

Nama Ibrahimovic terdaftar dalam skuad timnas Swedia yang akan bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2022.

Pelatih timnas Swedia, Janne Andersson, menyambut positif kembalinya Ibrahimovic dari masa pensiun untuk memperkuat negaranya tersebut.

"Pertama dan terpenting, dia adalah pemain sepak bola yang sangat bagus, yang terbaik yang kami miliki di Swedia," tutur Andersson seperti dikutip BolaSport.com dari Goal International.

"Ini lucu bagaimana dia ingin kembali memperkuat timnas setelah pensiun."

"Tentu ini bagus karena selain apa yang bisa dia kontribusikan di lapangan, dia memiliki pengalaman yang luar biasa dan bisa berkontribusi untuk pemain lain di tim," kata Andersson menambahkan.

Sementara itu Ibrahimovic mengumumkan kembalinya dia dari masa pensiun dengan membuat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya.

Dalam cuitan itu Ibrahimovic mengunggah sebuah gambar dirinya mengenakan seragam timnas Swedia sembari menyematkan keterangan 'The return of the God @svenskfotboll' atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti 'kembalinya sang dewa'.(*)

