SERAMBINEWS.COM - Hasil Undian Perempat Final Liga Champions, Real Madrid vs Liverpool dan Bayern Muenchen vs PSG

Drawing babak perempat final Liga Champions 2020-2021 telah dilakukan, di markas UEFA, Nyon, Swiss, Jumat (19/3/2021) pukul 11.00 waktu lokal atau 18.00 WIB.

Oleh karena tim-tim beken dan para rakasasa Eropa lolos, keempat laga dapat dipastikan menjadi partai Big Match yang patut dinanti.

Hasil undian yang dikocok oleh mantan pemain timnas Turki, Hamit Altintop, menunjukkan duel panas Real Madrid vs Liverpool.

Tiga laga lainnya adalah Manchester City vs Borussia Dortmund, Porto vs Chelsea, Bayern Muenchen vs Paris Saint-Germain.

Babak perempat final nantinya akan dihelat pada 6/7 April (leg pertama) dan 13/14 April (leg kedua).

Berikut hasil drawing babak perempat final Liga Champions 2020-2021:

Perempat Final 1: Manchester City vs Borussia Dortmund

Perempat Final 2: Porto vs Chelsea

Perempat Final 3: Bayern Muenchen vs Paris Saint-Germain

Perempat Final 4: Real Madrid vs Liverpool

Semifinal Pemenang Perempat Final 3 vs Pemenang Perempat Final 1

Pemenang Perempat Final 2 vs Pemenangan Perempat Final 4

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasil Undian Perempat Final Liga Champions, Ada Duel Real Madrid Vs Liverpool",

