Petani Aceh Besar Panen Raya Padi, Harga Gabah Stabil

Laporan Asnawi Luwi I Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, ACEH BESAR - Sejak sebulan terakhir ini, para petani di Kabupaten Aceh Besar mulai memasuki masa panen raya padi. Sementara itu harga gabah dilaporkan stabil.

Kepala Dinas Pangan Aceh Besar Ir Fuadi Akhmad, kepada Serambinews.com, Sabtu (20/3/2021) mengatakan, petani di Aceh Besar mulai secara bertahap melakukan panen raya tanaman padi.

Kata dia, produksi gaba masih rata-rata berkisar 6-7 ton per hektare.

Menurut dia, harga gabah kering di pasar masih normal bervariasi dari Rp 4, 300/Kg hingga Rp 4,600/kg tergantung cara panen dan kadar air gabah.

Seperti diketahui panen raya gabah padi di Kabupaten Aceh Besar surplus mencapai 160.182, 692 ton.

Fuadi Akhmad mengatakan luas sawah baku mencapai 28.762 hektare, luas panen tahun 2019 seluas 42,820 hektare musim gadu dan rendeng.

Menurutnya produksivitas mencapai 6,16 ton per hektare. Total produksi 270.632,19 ton dan stok benih 1.961,96 ton, buffer stock 13.526,61 ton, konsumsi mencapai 94. 960,924 ton.

Jadi Aceh Besar surplus gabah mencapai 160.182,692 ton dengan jumlah penduduk 426.216 jiwa di 604 desa dari 23 kecamatan.

Menurut Fuadi, berdasarkan perhitungan kebutuhan beras per kapita per tahunnya di Aceh Besar adalah 111,4 kilogram atau 304 gram per hari berdasarkan analisis situasi konsumsi pangan.

Sedangkan untuk gabah kering potong masa rendeng tahun 2020 dengan luas tanam 2.316 hektare dan gagal panen akibat puso seluas 3.320 hektare.

Jadi sisa luas panen 23.027 hektare dengan asumsi produktivitas rata-rata 6 ton perhektare, jadi total produksi rendeng yang sedang panen adalah 138.162 ton.

Konsumsi beras di Aceh, menurut dia, masih sangat tinggi dari rata-rata nasional yang pada 105 kilogram per kapita per tahun.

Hal ini karena Aceh kurang mengkonsumsi sayuran dan lainnya maka dalam hal ini perlu adanya sosialisasi berkelanjutan perlunya pola makan yang berimbang dengan pemenuhi gizi dan protein.(*)