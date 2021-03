400 Personel Polres Aceh Utara Diwajibkan Ikut Uji Samapta, Ini Item Tesnya 

“Uji kesamaptaan jasmani akan dilaksanakan mulai tanggal 22 hingga 30 Maret 2021, seluruh personel Polres Aceh Utara diwajibkan ikut

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON - Polres Aceh Utara kembali melaksanakan tes kesamaptaan jasmani (TKJ) berkala selama sembilan hari mulai dari Senin (22/3/2021) hingga 30 Maret mendatang.

Kegiatan tersebut rutin diadakan dua kali dalam setahun. Sedangkan untuk tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan periode pertama.

Kegiatan itu digelar di Lapangan Mapolres Aceh Utara, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Uji kesamaptaan jasmani akan dilaksanakan mulai tanggal 22 hingga 30 Maret 2021, seluruh personel Polres Aceh Utara diwajibkan ikut dalam kegiatan tersebut,” ujar Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadiyanto kepada Serambinews.com, Senin (22/3/2021).

Disebutkan, kegiatan uji kesamaptaan ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan fisik dan kesehatan anggota Polri, terlebih di tengah situasi pandemi virus Covid-19.

“Selain itu, diharapkan dengan TKJ, dapat menjaga kebugaran jasmani, sehingga personel tetap prima dan selalu siap dalam melaksanakan tugas,” ujar AKBP Tri Hadiyanto.

Ia menyampaikan, ada lima item yang diukur dalam tes kesamaptaan jasmani yakni meliputi tes A yang terdiri dari lari dalam waktu 12 menit, dan tes B yang terdiri dari pull up, sit up, push up dan shuttle run masing-masing dalam waktu 1 menit.

Secara keseluruhan kegiatan ini akan diikuti 400 lebih personel Polres Aceh Utara.

“Namun bagi personel yang sakit dan memasuki golongan usia IV, tidak diwajibkan lari, cukup olahraga sekuatnya saja dan jangan dipkasakan,” katanya.

Golongan usia dibagi menjadi 4 golongan. Golongan I, usia 18 sampai dengan 30 tahun.

Golongan II, usia 31 sampai 40 tahun.

Golongan III, usia 41 sampai dengan 50 tahun. Sedang golongan IV atau terakhir, usia 51 sampai dengan 58 tahun

Hasil tes ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan karir personel Polri baik itu promosi jabatan dan kenaikan pangkat.(*)