Meraup Uang Puluhan Juta Rupiah dari Beternak Murai dan Facebook

Kisah Sukses Tara, Pemuda asal Lhokseumawe

Kinì, akun Facebook Tara sudah memiliki 228.000 pengikut. Dari jumlah itum hanya 10 persen dari Indonesia, selebihnya pengguna di mancanegara. Di facebooknya juga sudah ada 10 ribuan video.

NAMANYA Kurnia Wantara (29). Pemuda lajang asal Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe, ini mampu memanfaatkan berbagai peluang untuk menghasilkan uàng. Usaha yang dilakukan pria yang akrab disapa Tara, ini adalah beternak burung murai dan mengunggah video-video tentang teknik karate ke Facebook (Fb). Hasilnya, ia bisa meraup penghasilan hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan.

Kepada Serambi, Minggu (21/3/2021), Tara yang tinggal bersama orang tuanya, menceritakan, ia mulai beternak murai pada tahun 2016 setelah membeli sepasang burung itu di Pidie. Belajar dari media sosial, Tara dengan cepat bisa memahami bagaimana cara efektif beternak murai. Hasilnya, dalam waktu dua tahun Tara sudah memilik 16 pasang murai dan ada yang sudah dijual.

Tara beternak murai dengan memanfaatkan pekarangan rumah. "Murai jantan saya jual dua sampai tiga juta rupiah per ekor. Sedangkan yang betina, harganya satu juta rupiah per," rincinya. Dari bisnis itu, Tara sudah berhasil meraup keuntungan rata-rata Rp 20 juta per bulan.

Kini, penghasilan Tara bertambah lagi dari media sosial. Pendapatan itu ia terima dari hasil mengunggah video-video tentang teknik karate ke Facebook (Fb). Tara pernah meraup uang dari Facebook Rp 4,5 juta, Rp 25 juta, dan tertinggi Rp 38 juta dalam sebulan. “Yang Rp 38 juta itu pendapatan tertinggi dari Fb yang saya dapat pada September 2020 lalu,” ujarnya. (bah)