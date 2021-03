Telur di Singkil Rp 60 Ribu Per Papan

SINGKIL - Harga telur ayam pada pedagang eceran di Kabupaten Aceh Singkil, Rp 60 ribu per papan. Jika beli per butir, maka telur dijual Rp 2 ribu. Harga telur di pedagang eceran tersebut naik sekitar Rp 400 per butir. Sebab pekan lalu, pedagang eceran menjualnya tiga butir Rp 5 ribu.

"Sudah tidak dapat lima ribu tiga. Sebutir dijual dua ribu," kata Uning, pedagang telur eceran di kawasan Singkil Utara, Minggu (21/3/2021).

Naiknya harga telur tidak terpengaruh pasokan. Jika kosong pedagang eceran tinggal pesan ke bandar. Menurut pedagang eceran, naiknya harga telur akibat tingginya permintaan mengingat saat ini sedang ramai pesta.

Dalam sehari, warung kecil bisa menjual telur dua sampai tiga papan. Sebelumnya, pedagang hanya mampu menjual satu papan telur.

Selain karena pesta, permintaan telur di Kabupaten Aceh Singkil meningkat karena konsumsi keluarga. "Kami di rumah berlima, seminggu bisa habis satu papan telur. Karena masak telur praktis, tidak ada lauk nasi, ya goreng saja telur sudah jadi," kata Susilawati, ibu rumah tangga di Singkil Utara.

Di samping itu, pedagang kue juga makin ramai di daerah tersebut. Umumnya untuk membuat kue membutuhkan banyak telur ayam.(de)