Adnan Ganto, Pekerja Keras Berhati Lembut

* In Memoriam

OLEH Prof. Dr. APRIDAR, S.E., M.Si., Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki) Bireuen dan Guru Besar Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, melaporkan dari Kota Lhokseumawe

ADNAN Ganto tutup usia pada hari Selasa, 23 Maret 2021 sekitar pukul 11.37 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (RSCM) Jakarta dalam umur 74 tahun. Sosok langka yang lahir dari keluarga sederhana dari Buloh Blang Ara, Aceh Utara, ini merupakan pekerja keras yang telah membantu tujuh Menteri Pertahanan RI di bidang ekonomi sejak Orde Baru hingga era reformasi sekarang ini. Suami dari Ibu Tina ini meninggalkan seorang istri dengan tiga putra, yaitu Basri, Jefri, dan Norman. Setelah merantau ke Belanda beliau memulai kariernya bekerja di Amro Bank Belanda, Pierson Bank NV kemudian melanjutkan ke Morgan Bank Ltd di Inggris, dengan jabatan terakhir sebagai Senior Executive Director.

Sejak memimpin di Morgan Bank Cabang Singapura, dengan kewenangan yang beliau miliki sudah mulai membantu Pemerintah Indonesia khususnya Menhamkam/Pangab Jenderal Jenderal TNI Benny Murdani untuk pengadaan alutista. Bantuan yang sangat luar biasa beliau berikan bagi Republik Indonesia, yaitu memperjuangkan pencabutan status embargo senjata pada tahun 2005 yang telah ditetapkan sejak tahun 1999 dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Larangan yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia untuk tidak boleh jual beli senjata tersebut, mampu beliau komunikasikan dengan baik pada Parlemen AS melalui sahabat beliau Jenderal Joseph Dunford yang kala itu menjabat Panglima Angkatan Bersenjata AS.

Kedekatan beliau dengan Pangab AS sudah terjalin sejak mereka sama-sama belajar di Harvard Business School, Boston, USA . Dengan data serta info yang beliau diberikan dengan bijak, sehingga parlemen menyetujui embargo senjata kepada Indonesia dicabut.

Sumbatan komunikasi antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat banyak sekali terselesaikan dengan adanya penghubung Adnan Ganto. Dengan sigap beliau selalu membantu pemerintah serta masyarakat Aceh agar bisa maju dan berkembang. Beliau rela melakukan apa pun yang menyangkut kemaslahatan masyarakat. Tidak hanya tenaga dan pikiran, uang dan materi juga rela beliau keluarkan demi kemajuan Aceh.

Kampus yang menjadi tempat untuk mendidik serta pengembangan sumber daya manusia (SDM), menjadi perhatian khusus dari beliau. Semua kampus yang berada di Aceh mendapat dukungan luar biasa, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai pencerahan bagi masyarakat Aceh. Bantuan biaya pendidikan kepada staf pengajar khususnya dengan iklas beliau keluarkan dari kantong pribadi serta dukungan terhadap pembangunan prasarana dan sarana kampus sangat besar.

Bantuan pembangunan yang bersumber dari Asean Development Bank (ADB) untuk Unimal dengan nilai 750 miliar lebih saat kami menjadi rektor juga punya andil besar dari beliau. Begitu juga terhadap kepemilikan kompleks elite ExxonMobile yang telah menjadi Kampus Unimal Bukit Indah sangat besar andil beliau, merupakan fakta nyata dari tangan dingin beliau dalam berbagai pembangunan kampus tersebut. Beliau sangat konsen terhadap pembangunan anak bangsa, terutama melalui lembaga pendidikan, sehingga beliau kami tempatkan sebagai Dewan Kurator Unimal.

Setiap bantuan yang diberikan dalam bentuk apa pun, beliau selalu usahakan yang terbaik dan beliau pantau terhadap kesempurnaannya. Sikap perfeksional yang selalu beliau lahirkan, membuat semua yang bersentuhan dengan beliau terlihat bagus dan sempurna. Dengan penuh kedisiplinan yang selalu beliau perankan, menjadikan semua pihak yang berurusan dengan beliau mengikuti kebiasaan baik tersebut, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu.