Wakil Bupati Aceh Besar Apresiasi Kinerja Mahkamah Syariah Aceh

Laporan Asnawi Luwi I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Bupati Aceh Besar, Tgk Husaini A Wahab membuka acara

diskusi hukum untuk wilayah I yang meliputi Mahkamah Syariah Jantho, Mahkamah Syariah Sabang, Mahkamah Syariah Sigli Kelas I B dan Mahkamah Syariah Meureudu di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh,

Kamis, (25/3/2021).

Kegiatan bertema “Implementasi Hukum Jinayat Dalam Melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum (Kajian Analisis Aspek Pembuktian dan Penerapan Uqubat)”.

Wakil Bupati Aceh Besar, Husaini A Wahab menyampaikan apresiasi kegiatan ini dan tema yang dipilih juga sangat sesuai dengan untuk menjawab kebutuhan dan solusi hukum dalam dinamika kasus saat ini.

"Kami ikut bangga bahwa satker dalam wilayah yurisdiksi Aceh Besar bertindak sebagai Event Organizer (EO) acara yang sangat urgensi ini, semoga ke depan persoalan anak bisa kita tangani secara baik, baik itu yang bersifat restoratif justice demi the Best Insteret Of Child/untuk kepentingan terbaik si anak,” ujarnya.

Wakil ketua Mahkamah Syariah Jantho, yang bertindak sebagai Ketua Panitia Pelaksana Diskusi Hukum Wilayah I, Ervy Sukmarwati SHI MH, mengatakan, jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri atas Ketua, Wakil, Hakim, Panitera dan Panitera Muda Jinayat.

Ketua Mahkamah Syariah Jantho, Siti Salwa SHI MH dalam sambutannya, menambahkan bahwa tema yang diangkat dalam diskusi hukum kali ini adalah hal yang krusial yang terjadi dalam wilayah I.

"Dengan melihat perkembangan perkara jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syariah khususnya yang berada di wilayah I, maka hasil dari diskusi panitia, kita mengangkat tema ini untuk didiskusikan oleh para hakim, dengan mendengar masukan dari Akademisi dan Praktisi pada lingkungan peradilan umum,” imbuh Siti Salwa.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Syariah Aceh yang diwakili Oleh Wakil Ketua Dr. Drs. Rafiuddin, MH. menyampaikan bahwa diskusi hukum ini hendaknya melahirkan terobosan dan rekomendasi kepada pihak terkait dan elemen stake holders lainnya dalam upaya penyelesaian perkara jinayat, khususnya yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi bahkan anak sebagai pelaku.

“Perkembangan perkara jinayat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan dan mendapat perhatian dari masyarakat secara holistik, baik yang melibatkan anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, kita berharap diskusi hukum wilayah I ini bisa menghasilkan hal-hal yang konstruktif dalam upaya pembangunan penegakan syariat islam di Aceh,” tuturnya.

Dalam acara itu, sebagai pemateri Faisal Mahdi SH MH Ketua Pengadilan Negeri Jantho, dan Prof Syahrizal Abbas MA selaku Intelektual Hukum Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.(*)