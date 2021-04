15.622 Ekor Sapi-Kerbau Disiapkan untuk Meugang

BANDA ACEH - Dinas Peternakan Aceh menyebutkan stok sapi dan kerbau yang disiapkan untuk meugang puasa tahun ini mencapai 15.622 ekor. Jumlah itu berdasarkan laporan dinas peternakan di kabupate/kota.

“Sapi sebanyak 11.198 ekor dan kerbau 4.425 ekor,” kata Kadis Peternakan Aceh, drh Rahmandi MSi kepada Serambi, Rabu (31/3/2021).

Stok tersebut ia katakan berada pada masing-masing peternak dan pedagang daging. Stok terbanyak berada di Aceh Utara, sapi 1.527 ekor dan kerbau 102 ekot. Disusul Aceh Besar, sapi 1.236 ekor dan kerbau 263 ekor. Di Bireuen, stok sapi mencapai 886 ekor dan kerbau 82 ekor.

Untuk kerbau, ia sebutkan, stok paling banyak terdapat di Aceh Tengah sebanyak 403 ekor dan sapi 260 ekor, disusul Nagan Raya sebanyak 401 ekor dan sapi 157 ekor, selanjutnya Aceh Barat 344 ekor dan sapi 485 ekor.

“Seminggu menjelang meugang, kita akan turunkan tim untuk memantau dan mengawasi kesehatan ternak yang akan dipotong,” imbuhnya.

Tim juga akan melakukan pencegahan pemotongan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif. Tujuannya agar populasi sapi dan kerbau tidak cepat habis. Pihaknya juga menyarankan para peternak dan pedagang agar memotong hewan ternaknya di rumah potong.

Seorang pedagang di Pasar Induk Lambaro, Mursalin, memprediksi daya beli daging pada meugang puasa tahun ini tidak setinggi tahun lalu. Sepanjang tahun ini hingga akhir Maret kemarin, permintaan daging di masyarakat diakuinya masih sangat rendah. Dari dari satu ekor sapi dia ungkapkan baru habis terjual setelah dua hari. “Satu ekor sapi seberat 120 kilogram yang dipotong Selasa kemarin, baru habis terjual dalam waktu dua hari,” ujarnya.

Ia memperkirakan, harga jual daging sapi lokal saat meugang nanti paling tinggi berkisar Rp 160.000 per kilogram, dan sapi luar Rp 150.000 per kilogram.(her)