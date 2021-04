Promosikan Wisata dan Kebudayaan, Disbudpar Gelar Roadshow The Light of Aceh in Bali

Branding "The Light of Aceh" kembali hadir di Pulau Dewata, Bali guna mempromosikan wisata Aceh. Foto ini adalah saat tim Aceh tampil dalam salah satu kalender event internasional Bali Spirit Festival 2018 yang berlangsung sejak 2-8 April di Purnati Ubud, Bali.

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam rangka turut serta mensosialisasikan kebiasaan adaptasi baru, P3PKN (Pengembangan Pendidikan Promosi Pariwisata Dan Kebudayaan Nusantara) bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh akan menggelar roadshow kegiatan promosi Aceh yang bertajuk "Festival The Light of Aceh in Bali".

Kegiatan ini merupakan event lanjutan dari The Light of Aceh in Jogja 2020, dengan tujuan untuk mempromosikan Pariwisata dan Kebudayaan Aceh yang dirangkum menjadi satu dalam sebuah kegiatan festival seni.

Kegiatan ini juga ditujukan sebagai wadah bagi para pelaku seni untuk tetap dapat mengekspresikan karya seni di tengah situasi Pandemi Covid-19 seperti saat ini dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu (3/4/2021), di Bima Stage Prama Sanur Beach Hotel, Bali.

Para penampil pada acara tersebut terdiri dari musisi dan penari-penari muda yang akan berkolaborasi membentuk sebuah pertunjukan Orkestra.

Baca juga: Mulai Besok, Sejumlah Sanggar dari Berbagai Daerah akan Meriahkan Festival Seudati di Taman Budaya

Baca juga: Busana Aurel Usung Konsep Kebaya Klasik Hingga Logo Petir Pada Peci Atta Halilintar

Baca juga: VIDEO Tak Ada Anggaran, KIP Aceh Tunda Tahapan Pilkada 2022

“The Light Of Aceh in Bali" didukung oleh Pemerintah Aceh, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Bank Aceh.

Sosialisasi wisata adaptasi baru ini diselenggarakan untuk mengkampanyekan wisata adaptasi baru dan kampanye vaksinasi.

Selain itu juga akan diberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan.

Seperti social distancing atau jaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer yang dikemas dalam bentuk sebuah pertunjukan seni lanjutan dan beberapa kolaborasi dari para pelaku seni.