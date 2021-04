Ternyata Penjual Senjata ke Penyerang Mabes Polri Sangat Anti ISIS, Begini Sosok Muchsin Kamal

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pasca penyerangan Mabes Polri oleh gadis muda berinisial ZA pada 1 April 2021, polisi kemudian menelurusi asal usul airgun yang dimiliki terduga teroris tersebut.

Hasil penyelidikan polisi kemudian berbuntut pada penangkapan seorang laki-laki di Banda Aceh pada Kamis (1/4/2021) lalu.

Laki-laki tersebut adalah Muchsin Kamal (29), seorang pria yang berasal dari Kecamatan Peukan Baro, Pidie.

Dia dicokok Densus 88 Antiteror karena disebut sebagai penjual senjata jenis airgun kepada terduga teroris, ZA.

Sabtu (3/4/2021) kemarin, Pengamat Terorisme di Indonesia, Alchaidar menyebutkan, Muchsin Kamal adalah mantan narapidana terorisme.

Dia pernah mengenyam pendidikan dan latihan militer (teroris) di Bukit Jalin, Jantho pada 2010 silam.

Namun begitu, Alchaidar tampaknya yakin kalau Muchsin Kamal tidak terlibat dalam jaringan terror yang menyasar Mabes Polri tersebut.

Alasannya, menurut pengamat terorisme itu, pengusaha muda tersebut sangat anti dengan ISIS atau Islamic State of Iraq and Syam.

Sebaliknya, terduga teroris ZA yang ditembak mati petugas kepolisian saat menyerang Mabes Polri disebut-sebut berafiliasi dengan ISIS.