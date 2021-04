Kabar Gembira! Besok, Dinas Pangan Jual Sembako Murah di Baet, Aceh Besar, Buruan Stok untuk Puasa

For Serambinews.com

Laporan Masrizal | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dalam rangka menyambut meugang dan bulan Ramadhan, Dinas Pangan Aceh membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Dinas tersebut akan melaksanakan Gelar Pangan Murah (GPM), yang penjualan bahan pangan dengan harga murah di Pasar Mitra Tani Aceh, Jalan Laksamana Malahayati, Desa Baet, Baitussalam, Aceh Besar.

Kepala Dinas Pangan Aceh, Cut Yusminar mengatakan bahwa kegiatan yang menjual berbagai kebutuhan bahan pokok itu berlangsung dua hari dari Rabu-Kamis 7-8 April 2021.

"Bagi masyarakat yang hadir kita minta tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan hindari kerumunan. Kita juga menyediakan tempat cuci tangan di lokasi acara," katanya kepada Serambinews.com, Selasa (6/4/2021).

Cut Yusminar juga menyampaikan bahwa sebagian komoditi yang dijual berasal dari petani lokal, seperti bawang merah dan cabai merah keriting. Selain itu ada juga barang atau makanan olahan hasil produksi UMKM.

Harga bahan pangan yang dijual, kata Cut Yusminar, lebih murah dari harga pasar. Setiap barang disubsidi Rp 5.000 oleh pemerintah.

Kadis Pangan Aceh mengatana tujuan pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) sebagai upaya pemerintah untuk menjaga harga wajar di tingkat produsen.

"Selain itu juga mempermudah aksesibilitas pasokan dan harga ditingkat konsumen menjelang meugang dan bulan suci Ramadhan," ungkap Cut Yusminar.

Adapun komoditi yang dijual yaitu beras 5 kg dengan harga jual Rp 45.000, gula per 2 kg Rp 21.000, minyak goreng per 2 liter Rp 25.000, dan telur per lemping Rp Rp 32.000.

Selain itu ada juga bawang merah dan cabai merah keriting, dan sejumlah makanan siap saji hasil olahan UMKM.(*)