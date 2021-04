Rafur Bantu 1.000 Paket Blender untuk Kaum Ibu

FOR SERAMBINEWS.COM

ANGGOTA DPRK Banda Aceh, Abdul Rafur membantu 1.000 paket blender untuk kaum ibu di wilayah konstituennya, yakni daerah pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Baiturrahman dan Luengbata, Banda Aceh, tempat dirinya terpilih sebagai anggota dewan. Dirinya terpanggil un tuk membantu kaum ibu-ibu, mengingat beberapa hari ke depan umat Is lam menyambut Bulan Suci Ramadhan.

Pembagian dilakukan di Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Selasa (6/4/2021). Masing-masing penerima bantuan tersebut, sudah didata dan diperiksa kembali oleh Ghafur, sapaan akrab lainnya bagi Rafur.

“Harapan kami blender- blender ini dapat me mudahkan pekerjaan ibu-ibu di dapur dan mem per siapkan me nu masakan berbuka serta saat sahur bagi keluarganya. Alhamdulillah 1.000 blender ini kami belanjakan dari hasil keringat sendiri dan pembagian ini selalu ingin kami lakukan di hari-hari dan bulan yang baik,” kata pemilik Rumah Makan Aceh Tulen ini. Ia menyadari bantuannya tidak seberapa.

Namun, Rafur mengaku memiliki tanggung jawab dan ingin berbagi, terutama de ngan orang-orang yang telah mem bawanya duduk di kursi parlemen DPRK Banda Aceh di periode ke 2. Karena itu harapannya apa yang sudah disalurkan tersebut dapat membantu meringankan ibu-ibu dan keluarganya.“ Saya akan menjaga kepercayaan itu sebaik-baiknya,” ujarnya.

Rafur pun mengungkapkan dirinya akan terus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi warganya, meski tidak semua yang dilakukan selama ini mendapat respon dan tang gapan positif. Hal tersebut, menurut Rafur yang tercatat sebagai salah satu pemilik saham di AICE ICE Cream dan pengusaha muda di bidang handphone ini, merupakan hal yang biasa terjadi.

“Intinya saya ingin berbuat yang terbaik, sejauh saya mampu melakukannya. Bah kan jauh sebelum saya dipercayakan menjadi wa kil mereka di parlemen, saya sudah biasa memiliki hal ini,” ungkap Wakil Ketua Fraksi Nasdem-PNA sekaligus Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh ini.(*)