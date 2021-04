Putri Anne Kembali ke Dunia Hiburan, Penampilan Terbaru Istri Arya Saloka Curi Perhatian

SERAMBINEWS.COM - Setelah dua tahun vakum, Putri Anne akhirnya kembali tampil di dunia hiburan.

Diketahui, istri Arya Saloka ini vakum dari dunia hiburan lantaran harus mengurus sang anaknya bernama Ibrahim.

Hal ini diketahui dari unggahan terbaru Putri Anne di Instagram tetapi warganet justru salfok dengan potret terbaru istri Arya Saloka.

Terakhir kali, Putri Anne menjadi pemain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan sebagai Novita.

Namun, ia harus undur diri setelah menikah dengan Arya Saloka.

Tak sedikit warganet yang merindukan kehadiran Putri Anne di layar kaca.

Terbaru, ibu satu anak tersebut memberikan kabar bahagia bahwa ia akhirnya kembali ke dunia hiburan setelah 2 tahun vakum.

Hal itu diungkapkan Putri Anne melalui unggahan Instagramnya pada Senin (5/4/2021).

Dalam unggahannya itu Putri Anne membagikan potret terbarunya bersama sang anak.

"Masha Allah kk.. thank you so so much for your patience.