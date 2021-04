Ini Jenis Olahraga Ringan yang Bisa Dilakukan Selama Puasa, Durasinya Sekitar 15-30 Menit

SERAMBINEWS.COM - Anda sedang berpuasa? Olahraga ringan ini cukup untuk membuat tubuh bugar dan tidak menguras tenaga.

Lakukan olahraga di pagi hari setelah sahur ketika udara masih segar dan sinar matahari belum terlalu panas.

Durasinya 10-15 menit.

Mengutip dari Kompas.com, berikut 6 rekomendasi olahraga ringan setelah sahur :

1. Jalan santai

2. Sit up dan push up B

3. Bersepeda santai (kecepatan di bawah 5 meter per jam)

4. Latihan beban ringan

5. Yoga

6. Taichi

Cara menentukan olahraga ringan atau berat, dari perubahan pola pernapasan, keringat yang muncul, dan denyut nadi.

Pastikan olahraga pagi ketika puasa dilakukan dengan intensitas ringan dan sedang. Tubuh perlu menyimpan energi sampai waktu berbuka nanti.

Berikut 4 macam manfaat olahraga ketika sahur, mengutip dari Grid.id :

1. Tidur malam lebih nyenyak

Ketika puasa, waktu tidur menjadi terpotong dari hari biasa. Tubuh membutuhkan setidaknya dua jam untuk tambahan tidur setelah dipotong sahur.