Arab Saudi Kembangkan Asbar Centre, Pantau Masa Depan Kerajaan

SERAMBINEWS.COM, RIYADH - Asbar Center for Studies, Research and Communications mengumumkan peluncuran Asbar Observatory on Development.

Dengan kegiatan memantau dan mengantisipasi perkembangan masa depan di Kerajaan.

Didirikan pada tahun 1994, Asbar Center merupakan organisasi ilmiah yang didedikasikan untuk melakukan studi dan penelitian tentang pengembangan dan kebijakan.

Dr. Fahad Al-Orabi Al-Harthi, presiden Asbar Center, mengatakan observatorium baru adalah salah satu inisiatif pusat tersebut.

"Ide peluncuran observatorium datang dalam kerangka upaya pusat untuk mengikuti perkembangan yang disaksikan di berbagai bidang di Kerajaan, untuk mencapai Visi 2030 yang ambisius," katanya.

Dilansir ArabNews, Kamis (15/4/2021) Asbar Center berupaya membangun sistem nasional yang berkontribusi, bekerja sama dengan pihak berwenang yang bertanggung jawab.

Termasuk memantau kebutuhan pembangunan dan memberikan informasi kepada pihak berwenang.

Al-Harthi juga mengatakan observatorium tersebut akan membantu para pengambil keputusan dalam membentuk kehidupan di Arab Saudi.

Juga mengantisipasi masa depan melalui alat-alat pandangan jauh ke depan.

Dalam persiapan untuk perjalanan perkembangan perintis yang mendukung perubahan, observatorium juga akan mengantisipasi peluang dan tantangan di masa depan.

Dengan menganalisis efeknya dan mengembangkan solusi inovatif untuk perubahan tersebut.

“Mekanisme proyek Asbar Observatory mengandalkan kerja indikator pembangunan lokal dan internasional,” kata Al-Harthi.

“Observatorium akan fokus pada pemantauan pembangunan dan mengeluarkan laporan kepada otoritas yang kompeten," ujarnya.

Tentang kemajuan, inovasi sosial, pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Ini juga akan mengeluarkan studi berwawasan ke depan.

Al-Harthi berharap Observatorium Asbar akan meningkatkan kehadiran Kerajaan di berbagai bidang global sambil mempertahankan posisi internasionalnya yang terhormat.(*)