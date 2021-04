IOM Serahkan Alat Pendingin Vaksin ke Pemko Lhokseumawe

Staf IOM di Lhokseumawe, Fahmi Ibrahim, menyerahkan satu unit alat pendingin vaksin yang diterima Kadiskes Lhokseumawe, dr Said Alam Zulfikar, Kamis (15/4/2021).

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - International Organization for Migration (IOM) menyerahkan satu unit pendingin vaksin (TCW3000AC) kepada Pemko Lhokseumawe.

Alat tersebut diserahkan Fahmi Ibrahim selaku Staf IOM di Lhokseumawe dan diterima Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, dr Said Alam Zulfikar di halaman kantor Dinas Kesehatan setempat, Kamis (15/4/2021).

Penyerahan alat tersebut dilakukan IOM untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Kabag Humas Pemko Lhokseumawe, Drs Marzuki MSi, menyebutkan, sesuai informasi dari IOM, bantuan ini mendapat dukungan pendanaan dari Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat (AS), Biro Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi (Bureau of Population, Refugees, and Migration).

Dua hari yang lalu, IOM juga menyerahkan bantuan kepada Tanggap darurat Bencana (Tagana) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Lhokseumawe, berupa 50 baju hazmart, 10 thermogun, 10 spayer infrared,10, dan Mega phone.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, dr Said Alam Zulfikar, mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe mengucapkan terimakasih kepada IOM.

"Bantuan satu unit alat pendingin sangat membantu Dinkes untuk menyimpanan vaksin," demikian dr Said Alam Zulfikar.(*)

