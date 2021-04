VIDEO - Jozeph Paul Zhang Ngaku Nabi ke 26, Sesumbar Beri Uang Bagi yang Melaporkannya ke Polisi

SERAMBINEWS.COM,MEDAN - Belum lama ini video seorang pria bernama Jozeph Paul Zhang viral di media sosial.

Lelaki bertubuh tambun itu mengaku sebagai nabi ke 26.

Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, jozeph Paul Zhang terdengar melontarkan nada-nada provokatif.

Belakangan diketahui, video itu merupakan forum diskusi Zoom yang kemudian diposting di YouTube-nya dengan judul Puasa Lalim.

Video berdurasi 3 jam lebih itu diposting 15 April 2021. Namun yang viral yakni potongan video Jozeph Paul Zhang mengaku nabi ke-26.

Bahkan, dia juga menantang siapa saja yang berani melaporkannya ke polisi akan diberi uang.

Jozeph Paul Zhang mengatakan bagi siapapun yang bisa melaporkannya atas penistaan agama, akan diberi Rp 1 juta per laporan. Dan maksimal Rp 5 juta.

Potongan video tersebut pun langsung jadi perbincangan di Twitter.

Video ini kemudian disorot oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Muannas Alaidid.

Muannas Alaidid dalam cuitannya di Twitter mengatakan dirinya sendiri yang akan mengejar Jozeph Paul Zhang.

Berdasarkan penelusuran Tribun-timur.com di blog pribadinya, Jozeph Paul Zhang mengaku sebagai apologet Kristen.

Pada deskripsi YouTube-nya, Jozeph Paul Zhang menulis sebagai Founder of The FIRM Foundation (Indonesia) and Hagios Apologetic Centre (Europe).

Dia saat ini berdomisili di Bremen, Jerman. Saat ini jumlah subscribers-nya lebih 50 ribu.

Video-videonya membahas tentang Kristen. Ada juga video pembaptisan.