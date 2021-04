VIDEO - Giliran Chad, Tetangga Libya Bergolak, Militer Pemerintah Lumpuhkan 300 Pemberontak

SERAMBINEWS.COM, ZIGUEY-CHAD - Militer Chad mengumumkan telah menewaskan lebih dari 300 pemberontak di bagian utara negara yang berbatasan dengan Libya.

Pengumuman itu disampaikan pimpinan militer Chad setelah serangkaian operasi militer yang digelar sejak pekan lalu.

Chad, tetangga Libya diguncang pergolakan setelah pemilihan presiden pada 11 April 2021.

Hasil parsial tidak resmi menunjukkan Presiden Idriss Deby Itno memimpin lebih awal dan memperpanjang kekuasaannya selama 30 tahun.

Keputusan ini ditentang oleh partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil.

Sehari setelah pemilih presiden, FACT mengklaim kemerdekaan wilayah utara Chad di Tibetsi, dekat perbatasan Libya.

Deklarasi kemerdekaan ini direspons oleh pemerintah dengan menggelar operasi besar-besaran di daerah itu.

Ribuan tentara dengan peralatan tempur lengkap dikerahkan ke wilayah utara untuk meredam pemberontakan The Front for Change and Concord in Chad (FACT).

"Lebih dari 300 orang teroris telah dinetralkan dan 150 orang ditawan, termasuk tiga pejabat senior" selama bentrokan di provinsi Kanem pada hari Sabtu, kata juru bicara militer Chad Jenderal Azem Bermandoa Agouna.

"Kami kehilangan lima orang pasukan dan 36 orang luka-luka," tambah Agouna.

26 kendaraan termasuk 16 unit yang dilengkapi senjata berat, disita dari pemberontak.

Pada hari Sabtu, Departemen Luar Negeri AS memerintahkan pegawai pemerintah AS non-darurat dari Kedutaan Besarnya di N’Djamena karena takut akan kerusuhan dan kekerasan politik.(Anadolu Agency)

Baca juga: Arab Saudi Sambut Baik Terpilihnya Diplomat Chad, Hissein Brahim Taha Sebagai Sekjen OKI

Baca juga: VIDEO - Pahatan Batu Tertua Afrika Utara Ditemukan di Maroko