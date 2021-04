DPRK dan KIP Bireuen Tunggu Surat PKB, Soal Anggota Dewan Ditangkap Bawa Sabu

BIREUEN - DPRK Bireuen masih menunggu surat resmi dari DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Aceh tentang pemecatan Usman Sulaiman (US) dari Ketua DPC PKB Kabupaten Bireuen dan dari keanggotaan partai tersebut. Sebab, surat itu bisa menjadi pegangan bagi DPRK Bireuen untuk segera mengadakan rapat membahas dan memutuskan kebijakan terhadap US yang ditangkap saat membawa sabu, dua hari lalu.

Informasi itu disampaikan Sekretaris DPRK Bireuen, Said Abdurrahman SSos, kepada Serambi, Rabu (21/4/2021). “Meski menurut pemberitaan PKB Aceh sudah memecat US, tapi kita tetap menunggu surat resmi terkait hal tersebut. Hingga hari ini (kemarin-red), kita belum menerima surat resmi tersebut,” ujarnya.

Seperti diberitakan kemarin, Usman Sulaiman ditangkap saat sedang membawa sabu bersama dua orang lainnya--salah satunya perempuan--di sekitar Masjid Gampong Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, pada Selasa (20/4/2021). Sebelum ditangkap, Usman Sulaiman juga sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sumatera Utara terkait kasus narkoba.

Foto tertangkapnya Usman Sulaiman banyak tersebar di grup-grup WhatsApp (WA). Dalam foto itu terlihat tiga orang, dua laki-laki dan satu perempuan. Satu dari dua laki-laki itu mirip dengan Usman. Mereka sedang duduk dengan kondisi tangan terikat, sedangkan yang perempuan berdiri di belakangnya.

Selain menunggu surat resmi dari PKB Aceh menyangkut pemecatan US dan usulan penggantinya di DPRK Bireuen, menurut Said Abdurrahman, pihaknya juga akan menyurati Fraksi Juang Bersama, dan selanjutnya pimpinan fraksi tersebut menyurati partai tempat US bernaung.

“Surat itu bisa menjadi pegangan bagi DPRK Bireuen untuk segera mengadakan rapat membahas dan memutuskan kebijakan terhadap US yang sudah ditangkap karena membawa sabu-sabu,” jelas Said. Di DPRK Bireuen, sebut Said Abdurrahman, US bergabung dalam Fraksi Juang Bersama dengan anggota dewan lain dari PKB, Partai Daerah Aceh (PDA), Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

Selain DPRK Bireuen, Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten itu hingga kini juga belum menerima surat dari PKB Aceh terkait pemecatan US karena terlibat kasus narkoba. “Kita belum terima surat dari PKB Aceh menyangkut pemecatan terhadap seorang anggota DPRK Bireuen yang diduga terkait kasus narkoba,” ujar Ketua KIP Bireuen, Agusni SH, kepada Serambi, kemarin.

Ditanya siapa kira-kira yang akan menggantikan US di DPRK Bireuen bila yang bersangkutan benar-benar di-PAW (pergantian antar waktu), Agusni mengatakan, dirinya tidak mengetahui persis

siapa caleg dari PKB yang meraih suara terbanyak kedua setelah Usman. “Ini saya sedang berada di luar, mungkin nanti kita lihat dokumentasi hasil pemilihan waktu itu. Tapi, PKB Bireuen pasti punya data lengkap siapa yang meraih suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif lalu,” timpal Agusni.

Data yang diperoleh Serambi, dalam daftar calon tetap dari PKB untuk daerah pemilihan I Bireuen (Kecamatan Kota Juang dan Kuala), Fajrinur di urutan satu, kemudian disusul Andy Irfandi, Baitia, Tgk Bantasyah ST, Nazila S Ain, dan Usman Sulaiman.