Kini, Umat Muslim Amerika Semakin Mudah Dapatkan Makanan Halal, Pakar Industri Halal Semakin Ramai

Aturan makanan dalam Islam melarang konsumsi makanan tertentu dan mengatur bagaimana cara penyembelihan hewan serta cara pengolahan makanan demi memastikan makanan tetap suci.

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Menjelang bulan Ramadhan, para umat Muslim di seantero Amerika Serikat (AS) dapat mudah menemukan makanan halal untuk berbuka puasa.

Selain itu, juga untuk konsumsi sehari-hari sepanjang tahun.

Aturan makanan dalam Islam melarang konsumsi makanan tertentu dan mengatur bagaimana cara penyembelihan hewan serta cara pengolahan makanan demi memastikan makanan tetap suci.

(Kata halal dalam bahasa Arab berarti diizinkan oleh Quran dan ajaran Nabi Muhammad.)

Sebagaimana dikutip Serambinews.com dari Laman ShareAmerica, Di AS, badan sertifikasi seperti USA Halal Chamber of Commerce and Islamic Services of America memastikan bahwa makanan dan produk yang diklaim diproduksi secara halal sungguh memenuhi kriteria.

Setelah suatu produk disertifikasi, produsen membubuhkan simbol halal pada kemasan.

Baca juga: Semua Klub Elite Keluar, Tinggal Real Madrid dan Barcelona yang Sokong Liga Super Eropa

Baca juga: Asnawi Mangkualam Makin Moncer di Ansan Greeners, Jadi Starter Bikin Assist untuk Kemenangan Tim

Baca juga: Fakta-fakta Pernikahan Ustaz Abdul Somad dengan Gadis Jombang: Ini Tanggal Akad Nikah

“Para pakar industri halal ada di mana saja, bukan hanya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim,” terang Timothy Hyatt, Wakil Presiden Islamic Services of America.