Ledakan Guncang Pabrik Rudal Israel, Saat Mesin Produksi Diujicoba di Pangkalan Militer Rahasia

Sebuah foto satelit dari Planet Labs Inc. menunjukkan apa yang digambarkan oleh para analis sebagai lokasi uji untuk motor roket an udal di Pangkalan Udara Sdot Micha rahasia Israel pada Sabtu (24/4/2021).

AP/Planet Labs Inc

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Ledakan misterius terdengar di Israel selama uji coba mesin rudal dilakukan di pangkalan militer rahasia.

Hal itu terkait dengan produksi rudal di negara itu, menurut seorang analis dan citra satelit.

Video insiden di Pangkalan Udara Sdot Micha beredar di online minggu lalu.

Media pemerintah Iran menangkapnya di tengah ketegangan dengan Israel.

Setelah serangkaian serangan yang menargetkan program nuklirnya.

Dan di tengah negosiasi di Wina atas kesepakatan atomnya yang compang-camping.

Namun, asap dan api yang direkam pada 20 April tampaknya berasal dari uji mesin rudal , kata Jeffrey Lewis, seorang ahli di James Martin Center for Nonproliferation Studies di Middlebury Institute of International Studies.

Dia menemukan lokasi tersebut bersama orang lain.

Lewis mengatakan gambar tersebut dibandingkan dengan tes serupa lainnya yang dia dan para ahli telah pelajari secara ekstensif.

Foto satelit yang diambil oleh Planet Labs Inc. dan dianalisis oleh The Associated Press (AP) dari tempat uji rudal terkenal di Sdot Micha menunjukkan bekas kebakaran.