Live Streaming Manchester United Vs AS Roma, Prediksi Susunan Pemain, Setan Merah Hadapi Duo Mantan

Ilustrasi pertandingan Manchester United melawan AS Roma di semifinal Liga Europa 2020-2021

SERAMBINEWS.COM - Manchester United dan AS Roma akan saling berhadapan di semifinal Liga Europa 2020-2021.

Pertandingan leg pertama Man United vs AS Roma bakal digelar di Old Trafford pada Jumat (30/4/2021) dini hari WIB.

Duel sengit Manchester United vs AS Roma dijadwalkan tayang mulai pukul 02.00 WIB, Live SCTV dan Vidio.com.

Setan Merah menyambut Roma dengan kembalinya Luke Shaw, Harry Maguire, dan Scott McTominay usai terkena akumulasi kartu pada laga sebelumnya.

Ketiganya pun berpotensi masuk dalam starting XI Man United melawan I Giallorossi, julukan Roma, pada leg pertama.

Kendati demikian, Setan Merah tampaknya akan lebih akan lebih mengandalkan Paul Pogba dan Nemanja Matic di lini tengah.

Pogba yang sempat cedera telah tampil tiga kali beruntun di Liga Europa dan memberikan kontribusi satu gol dan assist.

Sementara, Matic yang jarang tampil di Liga Inggris cenderung diandalkan di kompetisi elite kedua Benua Biru itu.

Jika demikian, Setan Merah dapat memainkan empat pemain ofensif untuk memanfaatkan laga kandang.

Bruno Fernandes yang selalu tampil dalam enam laga Liga Europa bisa kembali menjadi playmaker.