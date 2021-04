Kedubes AS di Moskow Kurangi Layanan Mulai 12 Mei, Rusia Batasi Staf Lokal

Gedung Kedutaan Besar AS di Moskow, Rusia

SERAMBINEWS.COM, MOSKOW - Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Moskow, Jumat (30/4/2021) mengatakan akan mengurangi jumlah layanan konsuler mulai 12 Mei 2021.

Setelah Rusia memberlakukan pembatasan pada perekrutan staf lokal.

Presiden Rusia Vladimir Putin pekan lalu menandatangani undang-undang.

Untuk membatasi jumlah staf lokal yang bekerja di misi diplomatik asing dan lembaga lainnya.

Dlansir TASS, dia memerintahkan pemerintah untuk menyusun daftar negara tidak bersahabat yang akan dikenakan pembatasan.

Hubungan Rusia-AS berada pada titik terendah pasca-Perang Dingin.

"Efektif 12 Mei, Kedutaan Besar AS Moskow akan mengurangi layanan konsuler yang ditawarkan untuk memasukkan hanya layanan darurat warga AS," kata Kedubes AS.

"Sejumlah visa imigran darurat hidup atau mati juga dibatasis," kata kedutaan dalam sebuah pernyataan.

"Pemrosesan visa non-imigran untuk perjalanan non-diplomatik akan dihentikan," tambahnya.

Kedutaan mengatakan tindakan pemerintah Rusia telah memaksanya untuk mengurangi tenaga kerja konsulernya hingga 75%.

Bahkan, penyediaan layanan darurat di Rusia mungkin ditunda atau dibatasi karena kemampuan staf untuk bepergian ke luar Rusia telah dibatasi.

Ia juga mendesak warga AS di Rusia untuk memperhatikan tenggat waktu 15 Juni yang ditetapkan oleh pemerintah Rusia.

Ketika perpanjangan sementara untuk visa, izin tinggal dan dokumen imigrasi berakhir.(*)

