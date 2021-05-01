MotoGP Spanyol 2021
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2021 - Fabio Quartararo Kembali Raih Pole Position
Fabio Quartararo merebut pole position untuk race MotoGP Spanyol 2021 di Sirkuit Jerez, Sabtu (1/2/2021).
SERAMBINEWS.COM - Sesi kualifikasi MotoGP Spanyol 2021 baru saja berlangsung, Sabtu (1/5/2021).
Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo menjadi pembalap dengan catatan waktu tercepat, dan otomatis merebut pole position untuk race MotoGP Spanyol 2021 di Sirkuit Jerez, Minggu (2/5/2021) besok.
Saat awal sesi kualifikasi 2 atau Q2, pembalap Ducati Jack Miller mencatat waktu terbaik 1:37.244.
Namun, pada beberapa menit kemudian, Fabio Quartararo mengambil alih posisi tersebut dengan torehan waktu 1:36.807.
Berikutnya, catatan waktu Jack Miller juga dikalahkan oleh dua pembalap lainnya, Franco Morbidelli dan Takaaki Nakagami.
Jack Miller mampu merebut kembali satu posisi di detik-detik akhir sesi kualifikasi.
Sementara Fabio Quartararo kembali mencatat waktu lebih baik, 1:36.755.
Ini adalah pole position kedua berturut-turut bagi Fabio Quartararo.
Sebelumnya, di MotoGP Portugal 2021, Fabio Quartararo juga merebut pole position, sekaligus tampil sebagai juara.
Berikut ini hasil kualifikasi Q2 MotoGP Spanyol 2021:
1. Fabio Quartararo
2. Franco Morbidelli
3. Jack Miller
4. Francesco Bagnaia
5. Takaaki Nakagami
6. Johann Zarco
7. maverick Vinales
8. Aleix Espargaro
9. Alex Rins
10. Joan Mir
11. Brad Binder
12. Stefan Bradl
Sementara hasil Q1:
Franco Morbidelli (lolos Q2)
Brad Binder (lolos Q2)
13. Miguel Oliveira
14. Pol Espargaro
15. Marc Marquez
16. Enea Bastianini
17. Valentino Rossi
18. Luca Marini
19. Danilo Petrucci
20. Alex Marquez
21. Iker Lecuona
22. Lorenzo Savadori
23. Tito Rabat
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