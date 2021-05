Putrai Haifa Jadi Perwakilan Tetap Arab Saudi di UNESCO

SERAMBINEWS.COM, WINA - Putri Haifa Al-Mogrin ditunjuk sebagai perwakilan tetap Arab Saudi untuk Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO).

Kerajaan menjadi anggota dewan eksekutif UNESCO pada November 2019, dan akan tetap berlanjut hingga 2023.

Menteri Kebudayaan Saudi Pangeran Badr bin Abdullah bin Farhan Kerajaan akan berupaya memperluas kerja sama dengan semua anggota dewan eksekutif.

Serta melestarikan budaya dan warisan Arab, mendukung inovasi dan teknologi untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan dan toleransi.

Dilansir ArabNews, Senin (3/5/2021), Putri Haifa menerima gelar sarjana ekonomi dari King Saud University di Riyadh pada tahun 2000.

Gelar masternya di bidang ilmu ekonomi dengan referensi ke Timur Tengah dari School of Oriental and African Studies di University of London pada tahun 2007.

Pada tahun 2009, ia secara singkat mengambil paruh waktu di King Saud University.

Sebelum mulai bekerja dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 2013.

Dia dipromosikan menjadi analis program di sana, yang mencakup pembangunan sosial dan hak asasi manusia.

Dia bergabung dengan Kementerian Ekonomi dan Perencanaan sebagai kepala sektor pembangunan berkelanjutan pada tahun 2016.

Diangkat menjadi asisten wakil menteri pembangunan berkelanjutan pada tahun 2017.

Dia saat ini menangani sebagai asisten deputi menteri untuk Urusan G20 di bawah Kementerian Ekonomi dan Perencanaan, di posisi yang dia ambil pada 2018.

Pada tahun yang sama, dia menjadi pembicara di Forum Perencanaan Kota Kedua, bukti keahliannya dalam pemberdayaan pemuda dan advokasi hak asasi manusia.(*)

