Stok BBM untuk Lebaran Aman, Pertamina Bentuk Satgas Pengawas

BANDA ACEH - Sales Area Manager PT Pertamina Aceh, Sonny Indro Prabowo menyatakan, stok bahan bakar minyak (BBM) untuk Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah di wilayah Aceh, tergolong aman. Rata-rata stok BBM untuk berbagai jenis di Depo Krueng Raya, Depo Lhokseumawe, dan daerah kepulauan seperti Sabang dan Simeulue saat ini cukup untuk 9-13 hari.

Dijelaskan, selama bulan Ramadhan, penjualan BBM jenis pertamax mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mencapai 10 persen. Untuk per hari mencapai 320 KL, di seluruh Aceh. Sedangkan premium dan pertalite juga naik, tapi hanya 1 persen dengan penjulan per hari 360 KL. Solar naik 6 persen, dan penjulannya per hari saat ini 1.130 KL. Dexlite juga tinggi kenaikannya mencapai 18 persen, penjualan per hari 19 KL, sedangkan pertamax turbo naik 3 persen, penjualan per hari sekitar 15 KL.

Terkait stok BBM untuk menghadapi Hari Raya, Sonny mengatakan, stoknya masih cukup banyak. Untuk premium stoknya cukup untuk penyaluran 13 hari ke depan, atau sekitar 3.100 KL, pertalite/pertamax stoknya cukup untuk 9 hari ke depan, sebanyak 1.530 KL. “Solar dan dexlite stoknya sampai 15 hari ke depan sebanyak 3.000 KL, sedangkan pertamax turbo stoknya untuk 22 hari ke depan, sebanyak 1.200 KL.” terangnya.

Kendati stok BBM di Depo Krueng Raya, Aceh Besar dan Depo Lhokseumawe cukup banyak, tapi kata Sonny, tiga hari menjelang Lebaran kapal tangker pengangkut BBM untuk Depo Pertamina Krueng Raya, Lhokseumawe, Sabang dan Simeulue akan datang menambah stok yang ada saat ini.

Untuk menghadapi kecukupan BBM di semua SPBU jelang Hari Raya, jelas Sonny, PT Pertamina membentuk Satgas Pengawasan BBM. “Tugas Satgas memantau dan menjamin ketersediaan BBM di seluruh SPBU yang ada di wilayah Aceh,” jelasnya.

Anggota Satgas itu sendiri, katanya, terdiri dari pegawai Pertamina Banda Aceh, Depo Krueng Raya, Depo Lhokseumawe, perusahaan jasa angkutan BBM, petugas SPBU dan aparat keamanan setempat. Selain bertugas memantau ketersediaan BBM, tim Satgas juga harus memastikan ketersediaan stok di SPBU Takengon dan sekitarnya.

Hal ini dimaksudkan, agar masyarakat yang akan melakukan perjalanan wisata ke dataran tinggi itu agar tidak kesulitan mendapatkan BBM. “BBM di SPBU di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah harus selalu tersedia 24 jam,” pungkasnya.

Sales Area Manager PT Pertamina Aceh, Sonny Indro Prabowo juga menyebutkan, selain BBM, ketersediaan elpiji juga cukup banyak di sejumlah SPBE yang ada di Aceh. Penjualan gas elpiji selama puasa turun 1 persen. Penjualan per hari saat ini sekitar 263 metrik ton. Sementara stoknya di tempat pengambilan gas di Pangkalansusu, Langkat, Sumatera Utara, untuk Aceh disediakan sebanyak 3.000 metrik ton.

“Kita harapkan, tujuh perusahaan pengelola SPBE yang ada di Aceh, jelang Idul Fitri meningkatkan suplai pasokan elpiji ke seluruh pangkalan, agar pada saat masyarakat membutuhkannya tersedia dalam jumlah yang cukup,” harapnya.(her)