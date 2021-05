Saat Petugas Curiga, Penyelundup Sabu Ke LP Meulaboh Minta Izin ke Toilet, Lalu Berupaya Lari

Laporan Yarmen Dinamika | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Petugas piket sore di Lembaga Pemasyarakatan (LP Kelas IIB Meulaboh, Aceh Barat, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu ke dalam LP tersebut, Rabu (5/5/2021) sekira pukul 18.00 WIB.

Sabu-sabu tersebut dimasukkan pemuda yang membawanya, Angga Kurnia (24), warga Meulaboh, ke dalam sachet makanan ringan (sejenis Chiki) .

Narkoba ini ditujukan kepada narapidana (napi) Blok B kamar 9 bernama Muhammad Syukran.

Antara Angga dan Syukran bukan saja berteman, tetapi juga merupakan saudara sepupu.

Baca juga: BREAKING NEWS - Pengunjung Nekat Pasok Sabu-sabu ke LP Meulaboh

Kepala LP Kelas IIB Meulaboh, Said Syahrul SH yang dihubungi Serambinews.com via telepon dari Banda Aceh, Rabu malam, mengakui adanya kejadian itu.

“Pelakunya berhasil diamankan petugas dan hingga kini masih kita tahan di LP. Sebentar lagi akan kita serahkan kepada Sat Narkorba Polres Aceh Barat,” kata Said Syahrul.

Tersangka pelaku tak langsung diproses karena ia ditangkap menjelang magrib.

Ia baru diserahkan pihak LP kepada polisi yang menjemputnya seusai semuanya buka puasa dan shalat Tarawih.

Baca juga: Waduh, Pria yang Jual Sabu kepada Polisi di Terminal Pantonlabu Ternyata PNS

“Kedua tersangka (pemasok dan penerima sabu-sabu, red) kita serahkan ke polisi untuk diproses.