Kepercayaan Investor ke Aceh Kian Membaik

* Realisasi Investasi Tumbuh Positif

BANDA ACEH - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marthunis ST DEA, menyebutkan, capaian realisasi investasi pada triwulan I (Januari-Maret) 2021 sebesar Rp 3.630,3 miliar dengan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 2.868 orang.

Nilai tersebut merupakan hasil dari penghimpunan laporan kegiatan penanaman modal terhadap 1.014 sektor investasi yang disampaikan oleh 443 perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) yang berkegiatan dalam wilayah Aceh.

Apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya (y-o-y), realisasi investasi pada triwulan I 2021 ini tumbuh positif sebesar 12,06 persen atau bertambah Rp 390,82 miliar dari tahun sebelumnya Rp 3.239,4 triliun menjadi Rp 3.630,3 triliun. Sementara perkembangan secara (q-to-q), realisasi pada triwulan I tahun 2021 tumbuh signifikan mencapai 77,01 persen atau bertambah sebesar Rp 1.579,4 triliun dari triwulan IV tahun 2020.

“Hal ini dapat menunjukkan bahwa kepercayaan para investor terhadap iklim investasi di Aceh semakin membaik dan kita berharap kondisi ini terus dapat dipertahankan sehingga citra Aceh sebagai daerah tujuan utama investasi di Indonesia dapat benar-benar terwujud,” sebut Marthunis kepada Serambi, Selasa (4/5/2021).

Menurutnya, peningkatan realisasi investasi pada triwulan I 2021 secara signifikan disumbangkan oleh jenis investasi PMDN sebesar Rp 3.459,8 miliar atau 95,30 persen, sedangkan investasi PMA hanya menyumbang sebesar Rp 170,5 miliar atau 4,70 persen. Namun bila dibandingkan dengan capaian realisasi PMA pada tahun sebelumnya, capaian pada triwulan 1 2021 ini jauh lebih baik, dimana realisasi pada triwulan I 2020 hanya mencapai Rp 12,6 miliar.

“Artinya dampak pengaruh Covid-19 yang sudah melanda selama 1 tahun lebih ini, berangsur sudah mulai membaik sehingga aktivitas di lapangan juga sudah berjalan relatif normal,” katanya.

Marthuni menyebutkan, realisasi investasi PMA ini jika dilihat berdasarkan negara, antara lain disumbangkan oleh negara Hongkong RRT, Belgia, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Spanyol, RR Tiongkok, Brazil dengan total investasi sebanyak US$. 11.674.736, atau setara dengan Rp 170, 4 miliar (US$ 1 = Rp 14.600).

Marthuni menilai, pencapaian triwulan I pada tahun ini merupakan hal yang positif mengingat total pencapaian realisasi investasi saat ini sudah mencapai 54,6 persen dari nilai yang ditargetkan oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 6,65 triliun. “Capaian realisasi investasi pada triwulan I tahun 2021 merupakan upaya bersama dan komitmen DPMPTSP Aceh bersama DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Aceh untuk terus mengawal dan mengeksekusi investasi yang ada di seluruh Aceh,” imbuhnya.

Terbesar di Sektor Listrik, Gas dan Air

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Marthunis ST DEA, menyebutkan, menyebutkan, listrik, gas dan air menjadi sektor usaha paling dominan menyumbang nilai investasi pada jenis investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu sebesar Rp 2.498,5 miliar atau 72,22 persen.

Sumbangan terbesar berikutnya diberikan oleh sektor kontruksi Rp 257,1 miliar (7,43 persen), sektor jasa lainnya Rp 165,4 miliar (4,78 persen), industri makanan Rp 162,7 miliar (4,70 persen), industri kimia dan farmasi Rp 137,1 miliar (3,96 persen), serta sektor lainnya sebesar Rp 239,1 miliar (6,91 persen).

Sementara realisasi investasi yang disumbangkan oleh Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar juga disumbangkan dari sektor listrik, gas dan air, yaitu sebesar US$ 9.034.649, selanjutnya dari sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan US$ 1.673.855, pertambangan US$ 313.862, perikanan US$ 278.388, jasa Lainnya US$ 270.371 serta sektor lainnya sebesar US$ 103.611.(una)