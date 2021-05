Angkatan Laut AS Sita Pengiriman Ribuan Senjata Iran di Laut Arab ke Milisi Houthi

Angkatan Laut AS menyita ribuan senjata Iran dengan tujuan milisi Houthi Yaman di Laut Arab.

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Angkatan Laut AS, Minggu (9/5/2021)mengumumkan menyita pengiriman ribuan senjata serbu, senapan mesin dan senapan sniper di atas kapal di Laut Arab.

Persenjataan itu tampaknya menuju Yaman untuk mendukung pemberontak milisi Houthi di negara itu.

Seorang pejabat pertahanan AS kepada The Associated Press (AP) mengatakan penyelidikan awal Angkatan Laut menemukan kapal itu berasal dari Iran.

Hal itu membuktika Republik Islam Iran terus mempersenjatai milisi Houthi meskipun ada embargo senjata PBB.

Misi Iran di PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar, meskipun Teheran telah membantah di masa lalu mengirim senjata kepada pemberontak milisi Houthi.

Penyitaan itu menjadi salah satu yang tersebar di tengah-tengah perang selama bertahun-tahun di Yaman,

Padahal AS dan lainnya mencoba mengakhiri konflik yang melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Pengiriman senjata, yang digambarkan cukup besar, menunjukkan perang mungkin masih jauh untuk diakhiri.

Kapal penjelajah berpeluru kendali USS Monterey menemukan senjata di atas kapal yang digambarkan tanpa kewarganegaraan.

Tetapi, berbentuk kapal layar tradisional Timur Tengah, dalam operasi di bagian utara Laut Arab lepas pantai Oman dan Pakistan.