Prilly Latuconsina Sebut Ingin Menjadi Orang Kaya Bukan Nikah Sama Cowok Kaya, Disorot Ucapannya

Ia tak ingin menikah dengan orang kaya, namun ia ingin dirinya lah yang menjadi orang kaya.



SERAMBINEWS.COM - Seharusnya kebahagiaan seeorang adalah memiliki keluarga dan kehidupan yang layak.

Tapi beda halnya yang diungkapkan artis cantik satu ini.

Setelah sampai ramai diberitakan lantaran pengakuannya yang tak masalah jika tidak menikah, kini Prilly Latuconsina kembali jadi sorotan.

Obrolan lawasnya bersama Luna Maya kembali menuai perhatian.

Dalam vlog bersama Luna Maya yang tayang pada Juli 2020 silam, Prilly pernah berujar soal motto hidupnya.

"Don't marry rich, be rich. That's my motto,"

"(Jangan menikahi pria kaya, jadilah kaya. Itu motto aku)," kata Prilly dalam cuplikan video YouTube Luna Maya.

Luna Maya lantas menyetujui ucapan Prilly Latuconsina.

Prilly Latuconsina dan Luna Maya

Ia juga memberikan pujian kepada juniornya di Industri hiburan itu.