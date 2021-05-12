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VIDEO Penetapan 1 Syawal 1442 H, Tim Hisab Rukyat Pantau Hilal di Lhokseumawe

Lokasi rukyat di Bukit Blang Tiron Komplek Perumaham PT Perta Arun Gas (PAG) Batuphat Lhokseumawe.

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Lhokseumàwe, IAIN Lhokseumawe  dan  sejumlah unsur terkait telah selwsak melakukam rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1442 H tahun ini, Selasa (11/5/2021)

Lokasi rukyat di Bukit Blang Tiron Komplek Perumaham PT Perta Arun Gas (PAG) Batuphat Lhokseumawe.

Tim rukyat berjumlah puluhan orang berasal dari unsur Kemenag Kota Lhokseumawe, Kemenag Aceh Utara, IAIN Lhokseumawe, dan Santri Dayah Aceh Utara.

Hasil rukyat yang dilakukan, tidak terlihat hilal. Hal ini karena kondisi hilal masih di bawah ufuk saat matahari terbenam.

Narator: Ilham

Video Editor: M Anshar

Tags
Tim Hisab Rukyat
Bukit Blang Tiron
video rukyat hilal
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Penulis: Saiful Bahri
Editor: m anshar
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