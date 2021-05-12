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VIDEO Penetapan 1 Syawal 1442 H, Tim Hisab Rukyat Pantau Hilal di Lhokseumawe
Lokasi rukyat di Bukit Blang Tiron Komplek Perumaham PT Perta Arun Gas (PAG) Batuphat Lhokseumawe.
Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe
SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Lhokseumàwe, IAIN Lhokseumawe dan sejumlah unsur terkait telah selwsak melakukam rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1442 H tahun ini, Selasa (11/5/2021)
Lokasi rukyat di Bukit Blang Tiron Komplek Perumaham PT Perta Arun Gas (PAG) Batuphat Lhokseumawe.
Tim rukyat berjumlah puluhan orang berasal dari unsur Kemenag Kota Lhokseumawe, Kemenag Aceh Utara, IAIN Lhokseumawe, dan Santri Dayah Aceh Utara.
Hasil rukyat yang dilakukan, tidak terlihat hilal. Hal ini karena kondisi hilal masih di bawah ufuk saat matahari terbenam.
Narator: Ilham
Video Editor: M Anshar
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Penulis: Saiful Bahri
Editor: m anshar
Sumber: Serambi Indonesia