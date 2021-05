Menhan Israel Sampaikan Terima Kasih ke Presiden AS Joe Biden, Terus Mendukung Israel

SERAMBINEWS.COM, JERUSALEM - Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz, Selasa (18/5/2021) menyampaikan terima kasih kepada Presiden AS Joe Biden.

Karena pemerintah AS telah mencegah pernyataan Dewan Keamanan PBB yang tidak adil yang mengkritik tindakan Israel di Jalur Gaza.

Dilansir AP, dia mengatakan satu-satunya tujuan Israel untuk membongkar infrastruktur teror dan melindungi rakyat.

"Kritik terhadap Israel ini munafik dan merugikan perang global melawan teror," kilah Ganzt.

AS sebelumnya memblokir pernyataan Dewan Keamanan PBB yang menyerukan diakhirinya "krisis terkait Gaza" dan perlindungan warga sipil.

AS telah memberi Israel 3,8 miliar dolar As per tahun dalam bantuan militer.

Setara dengan 20 persen dari anggaran pertahanan Israel dan hampir tiga-perlima dari bantuan militer ke negara lain.

Ketegangan berkepanjangan muncul kembali pekan lalu setelah polisi Israel menggerebek kompleks Masjid Al-Aqsa Jerusalem saat jamaah sedang shalat selama Ramadan.

Hamas menanggapi dengan menembakkan roket ke Israel, yang membalas dengan kampanye pengebomannya sendiri.(*)

