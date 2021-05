PERKI Aceh Adakan Pertemuan Ilmiah Nasional

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Aceh mengadakan pertemuan ilmiah nasional Aceh Cardiovascular Update (ACU) 3 secara virtual, 22-23 Mei 2021.

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Ikatan Ners Kardiovaskular Indonesia (INKAVIN) Cabang Aceh ini dilaksanakan agar terdapat sinkronisasi antara dokter dan perawat dalam penatalaksanaan dan perawatan pasien penyakit kardiovaskular.

Ketua Panitia, dr Muhammad Ridwan MAppSC SP JP (K) kepada Serambi, Minggu (23/5/2021) mengatakan ACU 3 mengangkat topik 'Comphrehensive Approach of Heart Failure From Prevention to Advanced Management in New Normal Era’, yang diadakan pada 22-23 Mei 2021.

"Kegiatan Ilmiah ini dimulai sejak Sabtu 22 Mei 2021 dimana telah dilaksanakan tiga workshop untuk dokter dengan total peserta sekitar 200 orang yang terdiri dari dokter di seluruh Indonesia, dengan judul Comphrehensive Management of STEMI (Focus on Fibrinolysis), Comprehensive Management of NSTEMI (Focus on Antiplatelet and Anticoagulant Therapy), dan Exercise Stress Test (Treadmill and Bike Ergocycle Test)," sebutnya.

Selain untuk dokter, juga telah diadakan dua workshop untuk perawat, dengan total peserta 156 orang dengan judul Interpretation ECG for Nurse dan Emergency Therapy in Cardiovascular ‘What Nurse Need to Know’.

Sebelumnya sudah dilaksanakan 11 Simposia (peserta sekitar 500 orang) untuk dokter dan 1 simposia untuk perawat (peserta sekitar 200 orang), diikuti oleh dokter dan perawat dari seluruh wilayah Aceh dan juga dari luar Aceh.

"Jadi acara ACU 3 telah diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta. Pembicara terdiri dari pembicara lokal dan nasional dari berbagai pusat kardiovaskular di Indonesia, termasuk dari Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia, FK Universitas Sumatera Utara, FK Unair dan tentunya FK USK, dengan sebagian besar pembicara merupakan anggota PERKI Aceh. Saat ini ada 22 orang dokter spesialis jantung anggota PERKI Aceh yang tersebar di seluruh Aceh, dengan mayoritas berada di Banda Aceh," sebutnya.

Ketua PERKI Aceh, dr Adi Purnawarman Sp JP(K) mengatakan Indonesia khususnya sedang dilanda pandemi Covid-19, namun penyakit jantung dan pembuluh darah tetap merupakan pembunuh utama. Sehingga diperlukan penyegaran ilmu pengetahuan untuk sejawat dokter umum agar dapat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan perawat dalam memberikan pelayanan khususnya bidang kardiovaskular.(*)