Siswa SDIT Muhammadiyah Lhokseumawe Salurkan Donasi Rp 1,5 juta untuk Palestina

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Para siswa Sekolah Islam Terpadu Muhammadiyah 6 Kota Lhokseumawe menyalurkan donasi untuk Masyarakat Palestina melalui Lazismu Kota Lhokseumawe, dengan suasna diwarnai tangis haru siswa setempat.

Donasi yang terhimpun dari para siswa dan guru yang ada disekolah tersebut berjumalah Rp 1.516.000,- serta di serahkan langsung oleh 4 siswa didampingi kepala Sekolah dan beberapa dewan guru.

Penyerahan bantuan itu juga diwarnai tangis haru salah satu Siswi Jihan Intan Payung yang menyeka airmata untuk nasib warga negara Palestina yang ditindas dan dijajah oleh Bangsa Yahudi Israel.

Semangat Donasi ini sejalan dengan Visi SDIT Muh 6 Lhokseumawe yakni Terwujudnya Generasi Rabbani, Berakhlak Mulia, Cerdas, Terampil dan Peduli.

Faisal Ramon, S.Pd selaku Kepala SDIT Muh 6 Lhokseumawe, mengatakan antuisias anak-anak peduli dengan kondisi Palestina sangat besar.

"Mereka semangat mematung uang sesam teman-teman sekelas untuk mendonasikan ke warga Palestina," kata Faisal Ramon, kepada Serambinews.com, Senin (24/5/2021).

Sementara itu Farhan Zuhri Baihaqi selaku Ketua Lazismu Lhokseumawe kepada mengatakan pihaknya merasa bangga menerima penyerahan bantuan untuk Rakyat Palestina dari siswa dan dewan Guru SD IT Muhammadiyah 6 Kota Lhokseumawe.

Disebutkannya, Untuk Kota Lhokseumawe per hari ini sudah masuk Angka Rp 41 juta dari para Dermawan, dan berharap nominalnya akan terus bertambah dalam setiap harinya.

Nantinya donasi yang di himpun Lazismu seluruh Indonesia akan di alokasikan melalui lembaga MuhammadiyahAiD (Muhammadiyah Agency for International Development) yang fokus pada bantuan Internasional.

Selama ini, melalui Muhammadiyah telah banyak program terealisasi seperti partisipasi Pembangunan Rumah Sakit di Palestina, Pembebasan lahan di Bairut Lebanon untuk Madrasah Tahfiz yang peserta didik nya dari pengungsi Palestina, Pengalokasian Sembako dan kebutuhan medis (dalam beberapa hari terakhir) serta program strategis lainnya.

“Kami mengajak kepada bapak ibu, abang, kakak adik sekalian untuk menyalurkan donasi terbaik yang kita miliki untuk saudara kita Rakyat Palestina yang berada dalam duka nan dahsyat. Donasi dapat di sampaikan melalui Bank Muamalat a.n Lazismu Lhokseumawe dengan no rek 262 001 661 6 serta bisa dikonfirmasi transaksi transfer melalui no wa +6281397010400,” pintanya.(*)